Proteste masive în Slovacia împotriva reformelor judiciare ale premierului Robert Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept

Mii de slovaci au ieșit marți seara în stradă pentru a protesta împotriva schimbărilor aduse sistemului judiciar, despre care politicienii opoziției și criticii spun că distrug statul de drept. Protestatarii s-au adunat în Bratislava și alte opt orașe, anunță Reuters.

Cel mai mare partid de opoziție, Slovacia Progresistă, a convocat protestul după ce guvernul naționalist de stânga al premierului Robert Fico a impus săptămâna trecută în Parlament modificări legislative care desființează agenția de protecție a denunțătorilor și schimbă modul în care statul se ocupă de martorii protejați. Manifestanții au purtat steaguri slovace și ale Uniunii Europene și au scandat sloganuri precum „Guvernul lui Fico ajută mafia”, „Destul cu Fico!” și „Rușine!”.

Administrația Fico a declarat că biroul de denunțare a fost compromis de influență politică. De asemenea, guvernul a redus pedepsele prevăzute pentru infracțiunile financiare, a reorganizat postul public de radiodifuziune și a adoptat legi care permit eludarea unor legi ale Uniunii Europene. Acest lucru a atras o atenție sporită din partea Comisiei Europene.

Guvernul lui Fico s-a confruntat cu mai multe proteste de amploare de la venirea la putere în 2023. Mitingul de marți a fost unul dintre cele mai mari de la februarie anul trecut, când zeci de mii de oameni au demonstrat împotriva a ceea ce criticii numesc o politică externă din ce în ce mai pro-rusă. Criticii lui Fico susțin că, sub guvernul său, Slovacia urmează exemplul Ungariei sub premierul Viktor Orban.

