Prima pagină » Știri externe » Proteste masive în Slovacia împotriva reformelor judiciare ale premierului Robert Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept

Proteste masive în Slovacia împotriva reformelor judiciare ale premierului Robert Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept

17 dec. 2025, 10:26, Știri externe
Proteste masive în Slovacia împotriva reformelor judiciare ale premierului Robert Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept
Galerie Foto 6

Mii de slovaci au ieșit marți seara în stradă pentru a protesta împotriva schimbărilor aduse sistemului judiciar, despre care politicienii opoziției și criticii spun că distrug statul de drept. Protestatarii s-au adunat în Bratislava și alte opt orașe, anunță Reuters.

Cel mai mare partid de opoziție, Slovacia Progresistă, a convocat protestul după ce guvernul naționalist de stânga al premierului Robert Fico a impus săptămâna trecută în Parlament modificări legislative care desființează agenția de protecție a denunțătorilor și schimbă modul în care statul se ocupă de martorii protejați. Manifestanții au purtat steaguri slovace și ale Uniunii Europene și au scandat sloganuri precum „Guvernul lui Fico ajută mafia”, „Destul cu Fico!” și „Rușine!”.

Administrația Fico a declarat că biroul de denunțare a fost compromis de influență politică. De asemenea, guvernul a redus pedepsele prevăzute pentru infracțiunile financiare, a reorganizat postul public de radiodifuziune și a adoptat legi care permit eludarea unor legi ale Uniunii Europene. Acest lucru a atras o atenție sporită din partea Comisiei Europene.

Guvernul lui Fico s-a confruntat cu mai multe proteste de amploare de la venirea la putere în 2023. Mitingul de marți a fost unul dintre cele mai mari de la februarie anul trecut, când zeci de mii de oameni au demonstrat împotriva a ceea ce criticii numesc o politică externă din ce în ce mai pro-rusă. Criticii lui Fico susțin că, sub guvernul său, Slovacia urmează exemplul Ungariei sub premierul Viktor Orban.

Recomandările autorului:

SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă

Transnistria, un obstacol major în calea aderării Moldovei la UE. Retragerea trupelor rusești necesită discuții cu Rusia, Chișinăul nu este pregătit

Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Transnistria, un obstacol major în calea aderării Moldovei la UE. Retragerea trupelor rusești necesită discuții cu Rusia, Chișinăul nu este pregătit
10:00
Transnistria, un obstacol major în calea aderării Moldovei la UE. Retragerea trupelor rusești necesită discuții cu Rusia, Chișinăul nu este pregătit
FLASH NEWS Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela
09:16
Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela
EXTERNE Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor
05:00
Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor
JUSTIȚIE Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale
00:23
Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale
DIPLOMAȚIE Statele Unite suspendă acordul tehnologic cu Regatul Unit din cauza tensiunilor comerciale. Începutul destrămării „Relației Speciale”
00:02
Statele Unite suspendă acordul tehnologic cu Regatul Unit din cauza tensiunilor comerciale. Începutul destrămării „Relației Speciale”
JOBURI SUA raportează o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump
22:25
SUA raportează o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Click
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Testul elanului cu o mașină construită acum 50 de ani. A fost comparată cu Dacia Spring
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: explozie cosmică de peste 7 ore, detectată cu telescopul spațial Fermi
SPORT Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
11:01
Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
ECONOMIE Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
10:48
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
ACTUALITATE Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
10:46
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
ULTIMA ORĂ Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
10:40
Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
ACTUALITATE Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland
10:35
Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland

Cele mai noi