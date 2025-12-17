Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: E AUR complicele USR în Diversiunea împotriva lui Cătălin Predoiu?!

Ion Cristoiu: E AUR complicele USR în Diversiunea împotriva lui Cătălin Predoiu?!

17 dec. 2025, 11:20, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre cele 2 moțiuni simple depuse împotriva a 2 demnitari din actuala coaliție de guvernare.

„Partidul AUR a depus 2 moțiuni simple împotriva a 2 demnitari din actuala coaliție de guvernare. La Senat, a fost depusă o moțiune simplă împotriva lui Cătălin Predoiu, iar la Camera Deputaților, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Cele 2 acțiuni au fost explicate printr-o schimbare radicală a partidului AUR față de actuala putere, și anume declararea, aseară, a opoziției totale în actuala bătălie politică din România. Este un lucru lăudabil. Mulți analiști, mulți comentatori au semnalat o anumită blegeală a AUR, ca partid de opoziție.

Eu am avertizat că AUR se cramponează într-o opoziție politic-ideologică, și anume opoziția suveranistă. Adică critică guvernul numai de pe pozițiile suveranismului. Când am scris și am spus eu, AUR reprezintă principalul partid de opoziție și să facă o opoziție de pe pozițiile poporului român. La domnul Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, acuzațiile sunt corecte. Pe unele dintre ele le-am susținut și eu de luni întregi. Eu am atacat o anumită hăituire de către Ministerul de Interne a mișcării suveraniste. Domnul Cătălin Predoiu a recunoscut că este un mare adversar al suveranismului.

Este la capătul foarte multor diversiuni împotriva mișcării suveraniste. Este demnitarul care, ca ministru de Interne și șef al Serviciului Secret al Ministerului de Interne, a contribuit decisiv la crima împotriva democrației, care a fost anularea alegerilor”, a spus Ion Cristoiu.

„Campania împotriva lui Cătălin Predoiu pute”

„Deci, din acest punct de vedere, AUR e corect în întreprindere asta. Există un «numai că» uriaș. Cătălin Predoiu este ținta unei campanii evidente, aș spune fățișe, din partea USR care își folosește rețeaua soroșistă din ONG-uri pentru a determina căderea lui Cătălin Predoiu, acuzat că în 2022 ar fi promovat legile justiției ca ministru de Justiție.

Eu am repetat, sunt un om corect. Cătălin Predoiu a fost ținta unor atacuri de-ale mele când AUR tăcea ca mortul în păpușoi și când alți comentatori nu ziceau nimic despre domnul Cătălin Predoiu. Numai că, repet, campania împotriva lui Cătălin Predoiu pute. În aceste condiții, acțiunea AUR este complet inoportună și aduce prin ea o diversiune a USR. Sunt tare curios dacă la Senat, când se va vota moțiunea, AUR va fi sprijinit sau nu de USR.

Oricum, prin această acțiune, AUR se face complicele rețelei soroșiste din România și complicele USR. Întrebare: vrea AUR, ca și în cazul debarcării lui Klaus Iohannis și aducerii useristului Ilie Bolojan ca președinte interimar, să fie un instrument al rețelei soroșiste și al USR?”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
11:31, 16 Dec 2025
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
VIDEO Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, CCR a decis în 2024 Anularea alegerilor pe baza unui Raport care urmează să fie publicat abia în 2026
10:58, 15 Dec 2025
Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, CCR a decis în 2024 Anularea alegerilor pe baza unui Raport care urmează să fie publicat abia în 2026
VIDEO Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare
11:18, 14 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare
VIDEO Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu
10:58, 13 Dec 2025
Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu
VIDEO Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată
11:43, 12 Dec 2025
Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată
VIDEO Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”
11:06, 11 Dec 2025
Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
De ce creierul preferă să țină minte gândurile și experiențele negative?

Cele mai noi