Ion Cristoiu: E AUR complicele USR în Diversiunea împotriva lui Cătălin Predoiu?!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre cele 2 moțiuni simple depuse împotriva a 2 demnitari din actuala coaliție de guvernare.

„Partidul AUR a depus 2 moțiuni simple împotriva a 2 demnitari din actuala coaliție de guvernare. La Senat, a fost depusă o moțiune simplă împotriva lui Cătălin Predoiu, iar la Camera Deputaților, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Cele 2 acțiuni au fost explicate printr-o schimbare radicală a partidului AUR față de actuala putere, și anume declararea, aseară, a opoziției totale în actuala bătălie politică din România. Este un lucru lăudabil. Mulți analiști, mulți comentatori au semnalat o anumită blegeală a AUR, ca partid de opoziție.

Eu am avertizat că AUR se cramponează într-o opoziție politic-ideologică, și anume opoziția suveranistă. Adică critică guvernul numai de pe pozițiile suveranismului. Când am scris și am spus eu, AUR reprezintă principalul partid de opoziție și să facă o opoziție de pe pozițiile poporului român. La domnul Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, acuzațiile sunt corecte. Pe unele dintre ele le-am susținut și eu de luni întregi. Eu am atacat o anumită hăituire de către Ministerul de Interne a mișcării suveraniste. Domnul Cătălin Predoiu a recunoscut că este un mare adversar al suveranismului.

Este la capătul foarte multor diversiuni împotriva mișcării suveraniste. Este demnitarul care, ca ministru de Interne și șef al Serviciului Secret al Ministerului de Interne, a contribuit decisiv la crima împotriva democrației, care a fost anularea alegerilor”, a spus Ion Cristoiu.

„Campania împotriva lui Cătălin Predoiu pute”

„Deci, din acest punct de vedere, AUR e corect în întreprindere asta. Există un «numai că» uriaș. Cătălin Predoiu este ținta unei campanii evidente, aș spune fățișe, din partea USR care își folosește rețeaua soroșistă din ONG-uri pentru a determina căderea lui Cătălin Predoiu, acuzat că în 2022 ar fi promovat legile justiției ca ministru de Justiție.

Eu am repetat, sunt un om corect. Cătălin Predoiu a fost ținta unor atacuri de-ale mele când AUR tăcea ca mortul în păpușoi și când alți comentatori nu ziceau nimic despre domnul Cătălin Predoiu. Numai că, repet, campania împotriva lui Cătălin Predoiu pute. În aceste condiții, acțiunea AUR este complet inoportună și aduce prin ea o diversiune a USR. Sunt tare curios dacă la Senat, când se va vota moțiunea, AUR va fi sprijinit sau nu de USR.

Oricum, prin această acțiune, AUR se face complicele rețelei soroșiste din România și complicele USR. Întrebare: vrea AUR, ca și în cazul debarcării lui Klaus Iohannis și aducerii useristului Ilie Bolojan ca președinte interimar, să fie un instrument al rețelei soroșiste și al USR?”, a conchis publicistul.

