Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre ceea ce el numește o luptă pentru controlul justiției și al puterii politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Vor să pună mâna din nou pe DNA și pe Înalta Curte”

Ponta spune că atacurile din ultima perioadă nu sunt întâmplătoare. El afirmă că miza este recâștigarea controlului asupra justiției, în special asupra DNA și Înaltei Curți.

„Au declanșat atacul ca să pună din nou mâna, nu pe justiție încă o dată, și pe DNA și Înalta Curte. De ce? Ca să moară de frică toți politicienii. Să vadă ce a mai rămas din oamenii de afaceri români pe care nu i-a belit Kovesi. Că Kovesi i-a cam belit pe toți, au scăpat vreo doi-trei oameni de afaceri români. Asta e o bătălie crâncenă pentru putere, în care această rețea își recuperează ceea ce a fost a lor. Justiția cu Macovei și cu Kovesi a fost a lor. Din 2005 încoace. Atunci le-a dat-o Băsescu, Legea 247 din 2005.”, afirmă invitatul.

Miza e și Nicușor

Politicianul spune că lupta nu este doar despre justiție, ci și despre controlul politic. El susține că există o tentativă de a-l aduce sub control pe Nicușor Dan, pentru că acesta le-ar fi încurcat planurile în trecut.