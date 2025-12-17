Unde se poate schia de sărbători? Care sunt singurele pârtii deschise în România

Iată lista zonelor din țară unde se poate schia de sărbători. Doar câteva pârtii sunt deschise în România, la momentul actual, unele dintre ele fiind funcționale doar în zilele de weekend.

Temperaturile ridicate au pus „lacătul” pe multe pârtii din România. Zeci de astfel de spații dedicate împătimiților sporturilor de iarnă sunt închise, la momentul actual. Pentru că nu a nins, ar exista o posibilitate ca acestea să rămână, în continuare, închise chiar și de sărbători.

În anumite zone montane, temperaturile sunt, momentan, mai blânde. Dacă iarna trecută ningea, iar stratul de zăpădă era de 50 de centimetri pe pârtiile de la Șureanu, anul acesta stratul măsoară 5 centimetri, iar zona dedicată schiorilor este închisă.

„Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă, având în vedere că în ultimele două sezoane am deschis în data de 29 noiembrie. Mai exact, pe vremea asta anul trecut funcționam”, a spus Florin Mihaltan, reprezentant domeniu schiabil.

Două pârtii sunt deschise, acum, în România – Transalpina, unde turiștii pot schia doar în weekend, precum și la Păltiniș, unde funcționează tunurile cu zăpadă artificială. La Rânca, pârtiile funcționează 3 zile pe săptămână – vineri, sâmbătă, duminică.

„Am luat decizia de a opri funcționarea pârtiilor pentru a rezerva, într-un fel sau altul, stratul de zăpadă. A fost puțin cam cald. Suntem singurii care avem zăpadă din țară, chiar dacă avem cele două pârtii deschise”, a declarat Adrian Iepure, administrator domeniu schiabil, arată Observatornews.ro.

Pârtiile de pe Valea Prahovei sunt închise, iar hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu poate fi construit din cauza temperaturilor încă ridicate din zona montană. Anul trecut, după jumătatea lunii decembrie, hotelul era deja deschis – vezi AICI.

