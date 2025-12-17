Prima pagină » Vremea » Ce înseamnă fenomenul de „nebulozitate stratiformă”, activ în unele zone din România în aceste zile. Cum va influența vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Ce înseamnă fenomenul de „nebulozitate stratiformă”, activ în unele zone din România în aceste zile. Cum va influența vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Oana Zvobodă
17 dec. 2025, 11:23, Vremea
Ce înseamnă fenomenul de „nebulozitate stratiformă”, activ în unele zone din România în aceste zile. Cum va influența vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Temperaturile se mențin pozitive în următoarele zile și mai ridicate față de aceeași perioadă a anului trecut. Ceața predomină în fiecare dimineață în majoritatea zonelor țării.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

Meteorologii anunță ceață în prima parte a zilei în mai multe zone din țară.

„Pe parcursul zilei de astăzi, în zonele joase de relief din sudul și sud-estul țării va fi nebulozitate stratiformă în cea mai mare parte a intervalului și local ceață, posibil asociată trecător cu burniță, mai ales în prima parte a zilei. În restul teritoriului va fi un cer variabil. Ceață o să fie doar pe suprafețe mici, mai ales dimineață. Vânt cel mult moderat, iar maximele de astăzi mai mari decât cele climatologice specifice datei. Temperaturile se vor situa în general între 2 și 13 grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze prin zonele deluroase”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

În București, temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade Celsius.

„În ceea ce privește Capitala, astăzi avem cer acoperit de nori stratiformi. În prima parte a zilei, în unele cartiere, să se mențină ceața și posibil să mai fie burniță, vânt cel mult moderat, iar maxima de astăzi se va situa în jurul valorii de 3 grade”, potrivit ANM.

Meteorologii ANM spun că începând de duminică, vremea ar putea să se răcească.

„Zilele acestea avem temperaturi asemănătoare, de la o zi la alta. Sâmbătă vom avea maxime situate între 3 și 12 grade. Cea mai mai temperatură se va înregistra în dealurile de vest. Suminică este posibil să se mai răcească, dar avem temperaturi, în general pozitive. În mod normal, în această perioadă, aveam temperaturi cuprinse între -2 și 6 grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

ANM, harta temperaturilor din România, la ora 10:00

  • În mai multe zone ale țării, mercurul din termometre a coborât sub 0 grade, iar la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură – minus 7 grade Celsius.

ANM – temperaturi în România, la ora 10:00

  • Au fost -3 grade la Brașov și -2 grade la Focșani.
  • La ora 10:00 s-a înregistrat -1 grad în București.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

METEO Vine gerul peste România. Care sunt zonele unde temperaturile scad la sub -10 grade Celsius
09:53
Vine gerul peste România. Care sunt zonele unde temperaturile scad la sub -10 grade Celsius
VIDEO Meteorologii au dat vestea cea mare: Va ninge în București și în jumătatea sudică a țării, de Crăciun
20:40
Meteorologii au dat vestea cea mare: Va ninge în București și în jumătatea sudică a țării, de Crăciun
METEO A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
07:45, 15 Dec 2025
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gândul de Vreme Va fi iarna secolului sau nu? Prognoză de ultima oră de la meteorologul ANM, pentru Gândul
12:55, 14 Dec 2025
Va fi iarna secolului sau nu? Prognoză de ultima oră de la meteorologul ANM, pentru Gândul
METEO Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00
08:36, 14 Dec 2025
Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
De ce creierul preferă să țină minte gândurile și experiențele negative?

Cele mai noi