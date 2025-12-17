Ce înseamnă fenomenul de „nebulozitate stratiformă”, activ în unele zone din România în aceste zile. Cum va influența vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Temperaturile se mențin pozitive în următoarele zile și mai ridicate față de aceeași perioadă a anului trecut. Ceața predomină în fiecare dimineață în majoritatea zonelor țării.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

Meteorologii anunță ceață în prima parte a zilei în mai multe zone din țară.

„Pe parcursul zilei de astăzi, în zonele joase de relief din sudul și sud-estul țării va fi nebulozitate stratiformă în cea mai mare parte a intervalului și local ceață, posibil asociată trecător cu burniță, mai ales în prima parte a zilei. În restul teritoriului va fi un cer variabil. Ceață o să fie doar pe suprafețe mici, mai ales dimineață. Vânt cel mult moderat, iar maximele de astăzi mai mari decât cele climatologice specifice datei. Temperaturile se vor situa în general între 2 și 13 grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze prin zonele deluroase”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

În București, temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade Celsius.

„În ceea ce privește Capitala, astăzi avem cer acoperit de nori stratiformi. În prima parte a zilei, în unele cartiere, să se mențină ceața și posibil să mai fie burniță, vânt cel mult moderat, iar maxima de astăzi se va situa în jurul valorii de 3 grade”, potrivit ANM.

Meteorologii ANM spun că începând de duminică, vremea ar putea să se răcească.

„Zilele acestea avem temperaturi asemănătoare, de la o zi la alta. Sâmbătă vom avea maxime situate între 3 și 12 grade. Cea mai mai temperatură se va înregistra în dealurile de vest. Suminică este posibil să se mai răcească, dar avem temperaturi, în general pozitive. În mod normal, în această perioadă, aveam temperaturi cuprinse între -2 și 6 grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

ANM, harta temperaturilor din România, la ora 10:00

În mai multe zone ale țării, mercurul din termometre a coborât sub 0 grade, iar la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură – minus 7 grade Celsius.

Au fost -3 grade la Brașov și -2 grade la Focșani.

La ora 10:00 s-a înregistrat -1 grad în București.

