Povestea de iubire dintre George Enescu și Maruca Rosetti-Tescanu cu final tragic. Cum au ajuns de la fast la exil

Poveste de iubire dintre George Enescu și Maruca Rosetti-Tescanu a dăinuit chiar și după moartea lor. Cel mai important muzician român al celui de-al XX-lea secol și Maruca Cantacuzino (născută Rosetti-Tescanu), o persoană a cărei poveste de viață a stat pe buzele multora, au rămas, unul lângă altul, peste 50 de ani, arată EVZ.

Relația dintre George Enescu și Maruca Rosetti-Tescanu (Cantacuzino) nu s-a răcit niciodată. În ciuda transformărilor pe care societatea românească le-a suferit, cuplul a rezistat decenii întregi. Însă, cum s-au cunoscut cei doi și cum au ajuns să se îndrăgostească? Povestea de iubire a celor doi dăinuie chiar și în prezent.

Partenera lui George Enescu provenea dintr-o veche familie boierească moldovenească. Maruca Rosetti-Tescanu a crescut într-un mediu considerat a fi privilegiat. Nu doar că a avut ocazia, la momentul acela, să urmeze o educație „înaltă” – așa cum se considera, ci a avut și acces la viața mondenă a Vechiului Regat.

Înainte de relația cu vestitul compozitor român, Maruca Rosetti-Tescanu s-a căsătorit cu Mihail (Mişu) Cantacuzino, fiul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. La vremea aceea, era numit „Nababul”, fiind considerat și cel mai bogat om al acelei vremi.

Deși această căsătorie „prestigioasă” i-a asigurat Marucăi un statut social înalt, stabilitatea personală aproape că nu exista. Familia Rosetti purta stigmatul unor tragedii ereditare. Doi membri ai familiei, tatăl și fratele Marucăi, și-au pus capăt zilelor. Sora ei a sfârșit internată într-un azil psihiatric, arată Evenimentul Zilei.

Cum a început povestea de iubire dintre George Enescu și Maruca Rosetti-Tescanu

Multe lucruri aveau să se schimbe, după întâlnirea cu George Enescu de la începutul anilor 1900. În paralel cu pasiunea muzicianului și cu apartenența femeii la anturajul Casei Regale, relația celor 2 s-a conturat treptat. Viața personală a femeii a fost „zguduită”, după ce a aflat că soțul ei, Mișu Cantacuzino, avusese o relație cu sora sa. Din acel moment, George Enescu i-a fost partener amoros și un real sprijin.

La 9 ani de la moartea lui Mihai Cantacuzino (d. 1928), cei doi aveau să-și pună pirostriile. S-au căsătorit la Pris, în 1937. Au urmat ani cu trăiri intense. Până în anii 1950, cuplul a trăit între prestigiul social și celebritate internațională.

După 23 august 1944 și instaurarea comunismului din 1947, totul s-a schimbat pentru cei doi. Averile au fost confiscate și, pentru că țara avea un „climat politic ostil”, au plecat definitiv în Occident. În 1955, muzicianul a decedat. Soția lui, Maruca, s-a retras la Paris și, apoi, în Elveția. A murit în 1969, tot în sărăcie.

Autorul recomandă:

VIDEO | Hanul lui Manuc, un han cum nu e altul (DOCUMENTAR)

VIDEO | Casa Vernescu, un simbol al secolului al XIX-lea (DOCUMENTAR)

VIDEO | Casa Universitarilor, simbolul stilului romantic (DOCUMENTAR)

VIDEO | Casa Assan, locuința primului explorator român care a făcut ocolul Pământului (DOCUMENTAR)

Sursă foto: Shutterstock