Povestea tristă a unui român care a renunțat la viața din Austria pentru a-și deschide o AFACERE acasă: „M-au îngropat în taxe și controale””

După opt ani de muncă în Austria, un român a decis să se întoarcă în țară, plin de speranță și cu un mare dor de casă. Cu economiile strânse prin sacrificii de-a lungul anilor printre străini, românul și-a deschis o mică pizzărie, visând la o viață liniștită în România, doar că lucrurile n-au fost deloc cum se aștepta. La doar un an și jumătate, birocrația, taxele și lipsa de sprijin pentru micii antreprenori l-au forțat să lase totul baltă și să plece din nou peste hotare. Povestea lui este împărtășită de mulți români plecați peste hotare.

Povestea românului, spusă cu amărăciune într-un videoclip pe TikTok, a strâns mii de comentarii și reacții emoționate din partea celor din diaspora. Mulți au mărturisit că se regăsesc în experiența sa, oameni care, la fel ca el, au încercat să se întoarcă acasă, dar s-au lovit de același zid al birocrației și al indiferenței statului.

Lipsa de sprijin pentru micii antreprenori și birocrația sufocantă sunt probleme semnalate frecvent de românii care revin din străinătate. În timp ce alte țări oferă perioade de grație fiscală și programe dedicate start-up-urilor, în România noii întreprinzători se confruntă cu impozite încă din primele luni.

„Am muncit opt ani în Austria. M-am întors pentru familie, pentru liniște. Mi-am deschis o mică pizzerie, dar în loc să fiu sprijinit, am fost îngropat în taxe și controale. România m-a alungat”, spune bărbatul în clipul care a devenit imediat devenit viral pe rețelele de socializare. „În Austria, dacă deschizi un restaurant sau un fast-food, ai doi ani fără impozite. Statul îți oferă timp să te ridici. Acolo simți că ești ajutat, nu împiedicat”, explică românul, potrivit Playtech.

„Printre străini e mai bine decât să fii strivit în țara ta”

Dezamăgit de realitățile din țară, bărbatul a fost nevoit să plece din nou în străinătate, de această dată covins că nu mai e cale de întoarcere.

„Mi-aș fi dorit să pot rămâne acasă. Dar când vezi că nu ai șanse reale, că muncești doar ca să plătești datorii, pleci din nou cu inima strânsă. E dureros, dar printre străini e mai bine decât să fii strivit în țara ta”, mărturisește el.

Mesajul său a devenit un simbol al frustrării pe care o simt mulți români din diaspora. Dorința de a reveni acasă se lovește adesea de un sistem birocratic greoi, de lipsa de predictibilitate și de sprijin real pentru inițiativă.