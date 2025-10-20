Prima pagină » Actualitate » Povestea tristă a unui român care a renunțat la viața din Austria pentru a-și deschide o AFACERE acasă: „M-au îngropat în taxe și controale””

Povestea tristă a unui român care a renunțat la viața din Austria pentru a-și deschide o AFACERE acasă: „M-au îngropat în taxe și controale””

Mihai Tănase
20 oct. 2025, 08:26, Actualitate
Povestea tristă a unui român care a renunțat la viața din Austria pentru a-și deschide o AFACERE acasă: „M-au îngropat în taxe și controale””
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

După opt ani de muncă în Austria, un român a decis să se întoarcă în țară, plin de speranță și cu un mare dor de casă. Cu economiile strânse prin sacrificii de-a lungul anilor printre străini, românul și-a deschis o mică pizzărie, visând la o viață liniștită în România, doar că lucrurile n-au fost deloc cum se aștepta. La doar un an și jumătate, birocrația, taxele și lipsa de sprijin pentru micii antreprenori l-au forțat să lase totul baltă și să plece din nou peste hotare. Povestea lui este împărtășită de mulți români plecați peste hotare.

Povestea românului, spusă cu amărăciune într-un videoclip pe TikTok, a strâns mii de comentarii și reacții emoționate din partea celor din diaspora. Mulți au mărturisit că se regăsesc în experiența sa, oameni care, la fel ca el, au încercat să se întoarcă acasă, dar s-au lovit de același zid al birocrației și al indiferenței statului.

Lipsa de sprijin pentru micii antreprenori și birocrația sufocantă sunt probleme semnalate frecvent de românii care revin din străinătate. În timp ce alte țări oferă perioade de grație fiscală și programe dedicate start-up-urilor, în România noii întreprinzători se confruntă cu impozite încă din primele luni.

„Am muncit opt ani în Austria. M-am întors pentru familie, pentru liniște. Mi-am deschis o mică pizzerie, dar în loc să fiu sprijinit, am fost îngropat în taxe și controale. România m-a alungat”, spune bărbatul în clipul care a devenit imediat devenit viral pe rețelele de socializare.

„În Austria, dacă deschizi un restaurant sau un fast-food, ai doi ani fără impozite. Statul îți oferă timp să te ridici. Acolo simți că ești ajutat, nu împiedicat”, explică românul, potrivit Playtech.

„Printre străini e mai bine decât să fii strivit în țara ta”

Dezamăgit de realitățile din țară, bărbatul a fost nevoit să plece din nou în străinătate, de această dată covins că nu mai e cale de întoarcere.

„Mi-aș fi dorit să pot rămâne acasă. Dar când vezi că nu ai șanse reale, că muncești doar ca să plătești datorii, pleci din nou cu inima strânsă. E dureros, dar printre străini e mai bine decât să fii strivit în țara ta”, mărturisește el.

Mesajul său a devenit un simbol al frustrării pe care o simt mulți români din diaspora. Dorința de a reveni acasă se lovește adesea de un sistem birocratic greoi, de lipsa de predictibilitate și de sprijin real pentru inițiativă.

„România are nevoie de cei plecați, dar nu le oferă un motiv să se întoarcă. Pentru mulți dintre noi, ‘acasă’ a rămas doar o amintire frumoasă, nu o opțiune viabilă”, a scris un internaut la postarea românului.

Citește și

TURISM Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
09:05
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
EVENIMENT Ore cruciale la CCR. Încă o dată, Curtea Constituțională ar putea arunca Romania în haos. După anularea alegerilor de anul trecut, decizia de azi ar putea schimba, din nou, soarta țării. Cade reforma pensiilor magistraților, cade și Guvernul. Sau cel puțin așa a plusat Bolojan. Ce scenarii sunt pe masă
09:00
Ore cruciale la CCR. Încă o dată, Curtea Constituțională ar putea arunca Romania în haos. După anularea alegerilor de anul trecut, decizia de azi ar putea schimba, din nou, soarta țării. Cade reforma pensiilor magistraților, cade și Guvernul. Sau cel puțin așa a plusat Bolojan. Ce scenarii sunt pe masă
ACTUALITATE Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
08:50
Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
ACTUALITATE Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie
08:46
Cum a ajutat ChatGPT o femeie să câștige 100.000 de dolari la loterie
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1335. Dezvăluiri Financial Times: Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel țara sa va fi distrusă
08:07
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1335. Dezvăluiri Financial Times: Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel țara sa va fi distrusă
SPORT Conducerea Rapidului are două ținte clare, după victoria cu Dinamo, scor 2-0, din derby. Victor Angelescu i-a dat vestea lui Gâlcă
07:32
Conducerea Rapidului are două ținte clare, după victoria cu Dinamo, scor 2-0, din derby. Victor Angelescu i-a dat vestea lui Gâlcă
Mediafax
INFOTRAFIC: Circulație restricționată pe DN 1. Drumuri montane închise din cauza zăpezii și viscolului
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Blocul avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Care este, de fapt, povestea din spatele Daciei Hipster, modelul ce a surprins lumea auto - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Iarna de instalează mai devreme, în 2025. Orașele în care încep ninsorile abundente
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Ultima dorință a Andreei Cuciuc, spulberată într-o clipă. Cu sufletul zdrobit, prietena ei povestește printre lacrimi ce vis NU a mai apucat fiica lui Igor Cuciuc să trăiască. Totul era pregătit pentru a doua zi: "Urma să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un tablou de Picasso a dispărut în timpul unui transfer. Cât valora opera de artă?
Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare
ANALIZĂ Secretarul de Război al SUA se antrenează cot la cot cu militarii. Ministrul Apărării din România merge pe trotinetă, participă la Săptămâna Jocurilor pe Calculator și mărturisește senin că nu a făcut armata. Diferențele majore dintre Moșteanu și Hegseth în câteva poze grăitoare
INEDIT Blestemul lui Tutankhamon: Mormântul celui mai celebru faraon e în cea mai fragilă stare de la descoperire. Care sunt riscurile să se prăbușească
Blestemul lui Tutankhamon: Mormântul celui mai celebru faraon e în cea mai fragilă stare de la descoperire. Care sunt riscurile să se prăbușească
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan