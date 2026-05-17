Irina Rimes, revoltată după votul Moldovei la Eurovision. Ce a cerut artista

Irima Rimes a fost revoltată după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României. Artista a scris un mesaj dur cu privire la punctajul scăzut acordat Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Astfel, Irina Rimes a cerut ca lista juraților să fie făcută publică.

„Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova! Aș vrea să canalizăm hate-ul online către niște persoane, 7 la număr, dacă nu mă înșel, și nu către o întreagă națiune, care, sunt sigură că a votat altfel. Moldova iubește România!”, se arată în mesajul publicat, duminică, de faimoasa cântăreață.

În postarea de pe Instagram, Irina Rimes l-a felicitat pe Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de scenă Monoir, producătorul român care a creat și a contribuit la versurile piesei „Bangaranga”, interpretată de DARA, artista care a câștigat Eurovisionul din partea Bulgariei.

„Un alt motiv de mândrie a fost că trofeul a fost luat de o piesă produsă de un producător de la noi. Român care a produs multe hituri și cu siguranță știți cel puțin două piese produse de el de succes național și internațional”, se mai arată în mesajul transmis de Rimes.

Sâmbătă noapte, în finala de la Eurovision Song Contest, Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, s-a clasat pe locul al treilea cu piesa „Choke Me”, o piesă de dragoste despre a te lăsa „sufocat” de dragostea celuilalt.

Moment dramatic la Eurovision 2026. Prezentatoarea televiziunii din R. Moldova a izbucnit în lacrimi după ce a anunțat doar 3 puncte pentru România

