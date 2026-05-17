Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram
România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026. În cazul în care juriul moldovean i-ar fi acordat Alexandrei Căpitănescu maximul de 12 puncte, poziția țării noastre în clasament ar fi rămas neschimbată. Diferența de puncte față de locul 2, ocupat de Israel, ar fi rămas în continuare mai mare. 

Bulgaria a câștigat Eurovision la o diferență considerabilă față de Israel și România, iar piesa „Bangaranga” interpretată de DARA a obținut punctaj maxim atât de la juriu, cât și de la public. Bulgarii au câștigat concursul cu 512 puncte, 312 de la public, 204 de la juriu, în timp ce Israel a obținut 343 de puncte, iar România 296.

Rehearsal Images: Satoshi performing Viva, Moldova! for Moldova during the Second
Rehearsal at Wiener Stadthalle, Vienna 2026

Câte puncte ar fi luat România dacă Republica Moldova oferea maximul posibil

Deși fanii români ai Eurovision au criticat faptul că Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, un eventual „12 points” de la Chișinău nu ar fi schimbat poziția finală a țării noastre în clasament. România a încheiat competiția cu 296 de puncte, iar un plus de 9 puncte, diferența dintre cele 3 acordate și maximul posibil de 12, ar fi dus totalul la 305.

Chiar și în acest scenariu, România ar fi rămas pe locul al treilea, deoarece diferența față de Israel, ocupanta locului doi, ar fi fost în continuare de 38 de puncte. De asemenea, țara noastră s-ar fi aflat la 211 puncte în spatele Bulgariei, câștigătoarea ediției din acest an.

Publicul moldovean i-a dat României punctajul maxim

Deși juriile au tratat piesa României cu reținere, publicul european a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu, care a obținut 232 de puncte televot, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii. Totuși, situația din Republica Moldova a devenit și mai sensibilă după publicarea diferenței dintre votul juriului și cel al telespectatorilor. În acest context, decizia juriului de la Chișinău a fost interpretată de unii drept un afront, o umilință, iar de alții drept o alegere imposibil de explicat.

Ierarhia finală a Eurovision 2026

  1. Bulgaria – 516 puncte
  2. Israel – 343
  3. România – 296
  4. Australia – 287
  5. Italia – 281
  6. Finlanda – 279
  7. Danemarca – 243
  8. Moldova – 226
  9. Ucraina – 221
  10. Grecia – 220
  11. Franța – 158
  12. Polonia – 150
  13. Albania – 145
  14. Norvegia – 134
  15. Croația – 124
  16. Cehia – 113
  17. Serbia – 90
  18. Malta – 89
  19. Cipru – 75
  20. Suedia – 51
  21. Belgia – 36
  22. Lituania – 22
  23. Germania – 12
  24. Austria (țara gazdă și câștigătoarea ultimei ediții) – 6
  25. Regatul Unit – 1.

