Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026. În cazul în care juriul moldovean i-ar fi acordat Alexandrei Căpitănescu maximul de 12 puncte, poziția țării noastre în clasament ar fi rămas neschimbată. Diferența de puncte față de locul 2, ocupat de Israel, ar fi rămas în continuare mai mare.

Bulgaria a câștigat Eurovision la o diferență considerabilă față de Israel și România, iar piesa „Bangaranga” interpretată de DARA a obținut punctaj maxim atât de la juriu, cât și de la public. Bulgarii au câștigat concursul cu 512 puncte, 312 de la public, 204 de la juriu, în timp ce Israel a obținut 343 de puncte, iar România 296.

Câte puncte ar fi luat România dacă Republica Moldova oferea maximul posibil

Deși fanii români ai Eurovision au criticat faptul că Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, un eventual „12 points” de la Chișinău nu ar fi schimbat poziția finală a țării noastre în clasament. România a încheiat competiția cu 296 de puncte, iar un plus de 9 puncte, diferența dintre cele 3 acordate și maximul posibil de 12, ar fi dus totalul la 305.

Chiar și în acest scenariu, România ar fi rămas pe locul al treilea, deoarece diferența față de Israel, ocupanta locului doi, ar fi fost în continuare de 38 de puncte. De asemenea, țara noastră s-ar fi aflat la 211 puncte în spatele Bulgariei, câștigătoarea ediției din acest an.

Publicul moldovean i-a dat României punctajul maxim

Deși juriile au tratat piesa României cu reținere, publicul european a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu, care a obținut 232 de puncte televot, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii. Totuși, situația din Republica Moldova a devenit și mai sensibilă după publicarea diferenței dintre votul juriului și cel al telespectatorilor. În acest context, decizia juriului de la Chișinău a fost interpretată de unii drept un afront, o umilință, iar de alții drept o alegere imposibil de explicat.

Ierarhia finală a Eurovision 2026

Bulgaria – 516 puncte Israel – 343 România – 296 Australia – 287 Italia – 281 Finlanda – 279 Danemarca – 243 Moldova – 226 Ucraina – 221 Grecia – 220 Franța – 158 Polonia – 150 Albania – 145 Norvegia – 134 Croația – 124 Cehia – 113 Serbia – 90 Malta – 89 Cipru – 75 Suedia – 51 Belgia – 36 Lituania – 22 Germania – 12 Austria (țara gazdă și câștigătoarea ultimei ediții) – 6 Regatul Unit – 1.

