Prefectul Capitalei, după haosul din Piața Victoriei: „O asemenea organizare nu o fac oierii”. Ce au arătat imaginile filmate cu drona

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, ridică semne de întrebare asupra modului în care au izbucnit și s-au propagat incidentele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei.

După ce a urmărit manifestația din centrul de comandă al Jandarmeriei, inclusiv prin intermediul imaginilor filmate cu drona, prefectul susține că mișcarea unor grupuri din mulțime indica, în opinia sa, un grad de organizare care nu poate fi pus pe seama oierilor veniți să protesteze pașnic.

Nistor spune că a urmărit desfășurarea manifestației din centrul de comandă al Jandarmeriei, iar perspectiva oferită de imaginile aeriene i-a atras atenția asupra modului în care se deplasa mulțimea. Potrivit prefectului, atunci când izbucnea un incident într-o anumită zonă a pieței, un număr mare de participanți se îndrepta către acel punct.

”Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotați de huligani? Sau al huliganilor, organizați de ceva timp, în care oierii au fost pacăliți? Am plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei și un lucru mi-a sărit în ochi văzând imaginile din dronă. Cand era un incident mic într-un loc, jumătate din piață se mișca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă privești în ansamblu, de sus, totul devine clar. O asemenea organizare nu o fac oierii veniți să protesteze pașnic!”, a scris prefectul Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.