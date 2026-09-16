Cum a comentat Ciprian Ciucu posibila desemnare a lui Alexandru Nazare în funcția de premier

Invitat la postul B1 TV, Ciprian Ciucu a comentat pe marginea posibilei desemnări a lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la nunta ministrului de Finanțe și a făcut o serie de afirmații la adresa acestuia.

Potrivit primarului Capitalei, liberalii nu și-au schimbat opțiunea și merg pe varianta deja anunțată.

Siegfried Mureșan, propunerea PNL

Concret, PNL îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, spune Ciucu. Decizia a fost luată în Biroul Politic Național.

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„Noi nu ne-am schimbat decizia din BPN, nu avem altă propunere. Am rămas la fel, pe aceeași idee cu domnul Mureșan și suntem consecvenți inclusiv în acest demers. Deci, nu avem altă propunere”, a spus Ciucu.

Vorbind despre Alexandru Nazare, edilul l-a lăudat pe actualul ministru de Finanțe. El a descris relația dintre ei ca fiind una foarte bună. Totuși, Ciucu a ținut să separe opinia sa personală de poziția oficială a partidului.

„Acum, în opinia mea personală și nu numele partidului – Alexandru Nazare este un profesionist, este un om care știe ce face la Ministerul de Finanțe, care a colaborat foarte bine cu premierul. Eu am avut o relație foarte bună cu domnul ministru Nazare și chiar a ajutat Bucureștiul și îi mulțumesc pentru acest lucru. Acestea fiind spuse, mai mult nu pot să asum numele partidului pentru că aceste lucruri, înainte le discutăm în interior, le decidem, deci nu pot antama în lipsa unor discuții cu conducerea partidului. Rămânem doar pe decizia pe care deja am luat-o, cu Siegfried Mureșan”, a mai spus Ciucu.

Nicușor Dan: „Un ministru bun”

Prezent la nunta lui Nazare, președintele Nicușor Dan a vorbit în termeni laudativi despre ministrul de Finanțe:

„Nu vreau să complic peisajul anticipând lucruri, ce pot să spun despre Nazare este că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care am colaborat foarte bine. M-am dus la nunta lui pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional. Este un profesionist, știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare, în relația cu mediul financiar, pentru că România trăiește în parte pe datorie și trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani.

Dar, de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție”.

Va fi suspendat președintele?

„Aș vrea ca să dezmint prostia pe care a debitat-o colega mea. Dar, hai să începem cu acest lucru, da? În primul rând, dacă nu vedeți ceva oficial, ceva asumat și se spune că este pe surse, va fi o dezinformare. Partidul Național Liberal nu face ca PSD și ca… trădătorii din PNL. Mă refer la Partidul Național Liberal oficial, conducerea oficială – noi nu dăm știri pe surse! Este sub dignitatea noastră, ca să fie foarte clar.

Deci, cine a inventat această prostie, că este o mare prostie să vorbească despre suspendarea președintelui în momentul în care nu avem un guvern care să fie cu puteri depline și avem o criză politică, Partidul Național Liberal nu este responsabil. Responsabili sunt cei care inventează pe surse, probabil că tot ei, după care ies la atac. Ca să fie foarte clar! Deci, nu a existat nici măcar o discuție în Partidul Național Liberal despre acest lucru, nici măcar la nivel de, cum să zic eu, oarecare ipoteză îndepărtată.

România are nevoie de stabilitate, un astfel de gest ar fi cu totul iresponsabil”, a mai declarat Ciucu.