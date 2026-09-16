Prima pagină » Actualitate » Cum a comentat Ciprian Ciucu posibila desemnare a lui Alexandru Nazare în funcția de premier

Cum a comentat Ciprian Ciucu posibila desemnare a lui Alexandru Nazare în funcția de premier

Cum a comentat Ciprian Ciucu posibila desemnare a lui Alexandru Nazare în funcția de premier
Cum a comentat Ciprian Ciucu posibila desemnare a lui Alexandru Nazare în funcția de premier / Sursa FOTO: Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la postul B1 TV, Ciprian Ciucu a comentat pe marginea posibilei desemnări a lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la nunta ministrului de Finanțe și a făcut o serie de afirmații la adresa acestuia.

Potrivit primarului Capitalei, liberalii nu și-au schimbat opțiunea și merg pe varianta deja anunțată.

Alexandru Nazare, în cărți pentru a fi nominalizat premier

Alexandru Nazare, în cărți pentru a fi nominalizat premier

Siegfried Mureșan, propunerea PNL

Concret, PNL îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, spune Ciucu. Decizia a fost luată în Biroul Politic Național.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Noi nu ne-am schimbat decizia din BPN, nu avem altă propunere. Am rămas la fel, pe aceeași idee cu domnul Mureșan și suntem consecvenți inclusiv în acest demers. Deci, nu avem altă propunere”, a spus Ciucu.

Vorbind despre Alexandru Nazare, edilul l-a lăudat pe actualul ministru de Finanțe. El a descris relația dintre ei ca fiind una foarte bună. Totuși, Ciucu a ținut să separe opinia sa personală de poziția oficială a partidului.

„Acum, în opinia mea personală și nu numele partidului – Alexandru Nazare este un profesionist, este un om care știe ce face la Ministerul de Finanțe, care a colaborat foarte bine cu premierul. Eu am avut o relație foarte bună cu domnul ministru Nazare și chiar a ajutat Bucureștiul și îi mulțumesc pentru acest lucru. Acestea fiind spuse, mai mult nu pot să asum numele partidului pentru că aceste lucruri, înainte le discutăm în interior, le decidem, deci nu pot antama în lipsa unor discuții cu conducerea partidului. Rămânem doar pe decizia pe care deja am luat-o, cu Siegfried Mureșan”, a mai spus Ciucu.

Nicușor Dan: „Un ministru bun”

Prezent la nunta lui Nazare, președintele Nicușor Dan a vorbit în termeni laudativi despre ministrul de Finanțe:

„Nu vreau să complic peisajul anticipând lucruri, ce pot să spun despre Nazare este că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care am colaborat foarte bine. M-am dus la nunta lui pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional. Este un profesionist, știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare, în relația cu mediul financiar, pentru că România trăiește în parte pe datorie și trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani.

Dar, de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție”.

Va fi suspendat președintele?

„Aș vrea ca să dezmint prostia pe care a debitat-o colega mea. Dar, hai să începem cu acest lucru, da? În primul rând, dacă nu vedeți ceva oficial, ceva asumat și se spune că este pe surse, va fi o dezinformare. Partidul Național Liberal nu face ca PSD și ca… trădătorii din PNL. Mă refer la Partidul Național Liberal oficial, conducerea oficială – noi nu dăm știri pe surse! Este sub dignitatea noastră, ca să fie foarte clar.

Deci, cine a inventat această prostie, că este o mare prostie să vorbească despre suspendarea președintelui în momentul în care nu avem un guvern care să fie cu puteri depline și avem o criză politică, Partidul Național Liberal nu este responsabil. Responsabili sunt cei care inventează pe surse, probabil că tot ei, după care ies la atac. Ca să fie foarte clar! Deci, nu a existat nici măcar o discuție în Partidul Național Liberal despre acest lucru, nici măcar la nivel de, cum să zic eu, oarecare ipoteză îndepărtată.

România are nevoie de stabilitate, un astfel de gest ar fi cu totul iresponsabil”, a mai declarat Ciucu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ România, pe locul doi în Europa la numărul de ovine, dar nu le mai poate exporta. Cifre uriașe în spatele protestului fermierilor
07:58
România, pe locul doi în Europa la numărul de ovine, dar nu le mai poate exporta. Cifre uriașe în spatele protestului fermierilor
SCANDAL Guvernul, prima reacție în scandalul privind hărțuirile de la AMEPIP. Ioana Dogioiu explică legătura dintre directorul Coș și premierul Bolojan
07:36
Guvernul, prima reacție în scandalul privind hărțuirile de la AMEPIP. Ioana Dogioiu explică legătura dintre directorul Coș și premierul Bolojan
ACTUALITATE 16 Septembrie, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 74 de ani. Se instituie ca monedă a țării leul. Moare Robert Redford
07:15
16 Septembrie, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 74 de ani. Se instituie ca monedă a țării leul. Moare Robert Redford
CONTROVERSĂ Grupul de la Vișegrad blochează politicile de mediu de la Bruxelles, care au dus la scumpirea energiei. Între timp, România s-a grăbit să-și închidă minele de cărbuni, iar acum are cea mai scumpă energie din UE
06:00
Grupul de la Vișegrad blochează politicile de mediu de la Bruxelles, care au dus la scumpirea energiei. Între timp, România s-a grăbit să-și închidă minele de cărbuni, iar acum are cea mai scumpă energie din UE
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții
05:00
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții
EXCLUSIV Imaginile disperării. După protestul cu violențe din Piața Victoriei, oierii s-au culcat pe trotuare în fața Guvernului. Au adormit cu capul pe borduri, cu gândul la noua zi de proteste care îi așteaptă
01:59
Imaginile disperării. După protestul cu violențe din Piața Victoriei, oierii s-au culcat pe trotuare în fața Guvernului. Au adormit cu capul pe borduri, cu gândul la noua zi de proteste care îi așteaptă
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas FĂRĂ CASA din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”
Mediafax
Protestele «CIOBANILOR» : 47 de bărbați duși la poliție, 10 jandarmi răniți, amenzi URIAȘE
Click
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Specia de copac pe care nu trebuie să o plantezi niciodată aproape de casă
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
ACCIDENT Tragedie în Los Angeles: un elicopter de știri s-a prăbușit între două clădiri și a provocat un incendiu. Trei persoane și-au pierdut viața
07:26
Tragedie în Los Angeles: un elicopter de știri s-a prăbușit între două clădiri și a provocat un incendiu. Trei persoane și-au pierdut viața
JUSTIȚIE Procesul bătăii dintre fostul ministru Dan Vîlceanu și deputatul Florin Roman intră în linie dreaptă. Ce daune cere parlamentarul care și-a acuzat colegul de partid că l-a mușcat de nas
06:00
Procesul bătăii dintre fostul ministru Dan Vîlceanu și deputatul Florin Roman intră în linie dreaptă. Ce daune cere parlamentarul care și-a acuzat colegul de partid că l-a mușcat de nas
FLASH NEWS Panică pe străzile dintr-o suburbie a Parisului. Un bărbat a ieșit cu arma în stradă și a amenințat că-i împușcă pe toți cei care votează cu Mélenchon
22:58
Panică pe străzile dintr-o suburbie a Parisului. Un bărbat a ieșit cu arma în stradă și a amenințat că-i împușcă pe toți cei care votează cu Mélenchon
REACȚIE Șefa Funky Citizens îi critică pe guvernanți după protestul fermierilor din Piața Victoriei: „La București, furia n-a primit nimic”
22:56
Șefa Funky Citizens îi critică pe guvernanți după protestul fermierilor din Piața Victoriei: „La București, furia n-a primit nimic”
FLASH NEWS Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei
22:36
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
22:26
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”

Cele mai noi

Trimite acest link pe