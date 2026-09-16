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Ambasada României din Japonia le-a făcut unor ieșeni zile grele. „Vom fi până la moarte discriminați, lipsiți de orice drept”

Ambasada României din Japonia le-a făcut unor ieșeni zile grele. „Vom fi până la moarte discriminați, lipsiți de orice drept”
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Pățaniile unor ieșeni care au solicitat serviciile consulatului din Tokyo au ajuns subiect de presă. Ziarul de Iași relatează povestea oamenilor care au primit o parte din documentele solicitate doar după ce au reclamat Guvernului și Președinției de la București tratamentul la care au fost supuși. Petițiile lor nu au primit însă răspuns nici după o lună.

Traseul petițiilor: De la Administrația Prezidențială la MAE

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Recenziile de pe pagina Google ce corespunde reprezentanței diplomatice sunt în mare parte favorabile, dar există și oameni nemulțumiți, care s-ar fi confruntat cu situații neplăcute.

O familie de ieșeni stabilită în Japonia de 30 de ani și care tocmai a solicitat naturalizarea în această țară a trebuit să treacă prin mai multe „teste” pe care personalul diplomatic român i le-a administrat într-un mod total nediplomatic, după cum au relatat chiar cei doi soți.

Soții Iulia și Ovidiu Mihalache au plecat în Japonia la sfârșitul anilor 1990, cu o bursă obținută la câțiva ani după ce au absolvit Facultatea ieșeană de Fizică.

Au locuit aproape de Kyoto, fiecare având jobul lui. Fiul lor, care abia avea un an când au ajuns în Japonia, a terminat la rândul lui studiile universitare și recent și-a întemeiat propria familie.

Chiar căsătoria lui, cu exact un an în urmă, a atras un prim semn că ceva nu e în regulă la Ambasada României din Tokyo.

Certificatul de celibat necesar în asemenea situații, document care atestă că solicitantul nu este căsătorit în România, nu a fost eliberat.

Motivul invocat de consulul general a fost că nu se mai fac asemenea documente, deși el este solicitat în Japonia.

În cele din urmă, ceremonia a fost amânată cu o săptămână, iar mirele a scris o declarație pe proprie răspundere.

Ulterior, părinții acestuia au descoperit că certificatul trebuia să fi fost eliberat.

Acuzații grave la adresa consulului Atanase Geavela

Mai mult, la transcrierea ulterioară a certificatului de căsătorie în Registrul Stării Civile, consulul general i-a adresat întrebări nepotrivite tinerei soții, inclusiv despre locul de muncă și venitul pe care îl obține. Iulia Mihalache ne-a spus că fata a ieșit plângând de la „interogatoriul” consulului general, Atanase Geavela.

În iulie, după ce soții Mihalache au obținut de la Ministerul nipon al Justiției „foaia de parcurs” pentru cetățenia japoneză, au cerut la rândul lor documentele de stare civilă la consulat.

„Pe 17 iulie, consulul a răspuns că nu se elibereaza nimic din Registrul de Stare Civilă. La fel și la audiența solicitată, care a avut loc pe 27 iulie. La începutul lui august am cercetat legislația, am contactat Primăriile Iași și Galați, care au confirmat în scris că putem obține, legal, certificatele de deces ale părinților, prin intermediul consulatului. Registrul Român de Stare Civilă este digitizat din 2024”, a explicat Iulia.

Soții Mihalache au fost anunțați de Consulatul României de la Tokyo că obținerea unor certificate ar putea dura până la un an, întrucât documentele ar fi trebuit transmise prin curier diplomatic. Au cerut ca actele să le fie furnizate în format electronic. Fără succes.

Au urmat petiții către Ministerul Afacerilor Externe și Președinția României. După expirarea termenului legal de 30 de zile, Administrația Prezidențială le-a răspuns că a redirecționat sesizarea către MAE.

Între timp, însă, situația s-a complicat și mai mult.

Potrivit Iuliei Mihalache, ambasadorul Ovidiu Raețchi le-a transmis că cererile depuse de cei doi în 5 și 6 august prin econsulat.ro, care figurau ca „trimise spre prevalidare”, nu puteau fi validate după ce familia a formulat, pe 10 august, o plângere împotriva consulului.

„Din cauza faptului că am formulat o plângere împotriva consulului (…) cererile noastre (…) încă figurează ca «trimise spre prevalidare» și nu pot fi validate”, susține Iulia Mihalache că li s-a transmis.

Explicația ridică, la rândul ei, o întrebare: există vreun temei legal pentru blocarea sau suspendarea unei cereri pentru simplul fapt că solicitantul a depus o reclamație?

Pe 12 august, la doar două zile după comunicarea privind imposibilitatea validării cererilor, soții Mihalache au fost chemați la ambasadă.

Certificatele erau gata.

Documentele pe care li se spusese că le-ar putea primi abia peste un an au ajuns astfel să fie disponibile pentru ridicare după doar câteva zile.

Iulia Mihalache a descris schimbarea drept „magică”, însă precizează că termenul trebuie înțeles strict ca o descriere a întorsăturii neașteptate a situației.

„Magia” nu a însemnat, spune ea, că lucrurile s-au rezolvat de la sine. În opinia sa, schimbarea a venit după ce ea și soțul său au studiat legislația și au făcut presiuni pentru soluționarea cererii.

Există însă și o parte a solicitării care a rămas nerezolvată: cei doi nu au primit certificatele și în format electronic. Prin urmare, petițiile trimise la București își așteaptă în continuare răspunsul.

Pentru familia Mihalache, problema nu s-a limitat la timpul de așteptare. Distanța dintre locuința lor și Tokyo este de aproximativ 500 de kilometri, iar ambasada și consulatul României se află în capitala Japoniei.

Asta a însemnat mai multe drumuri dus-întors pentru a rezolva o procedură care, în opinia celor doi, ar fi putut fi soluționată și la distanță.

Pe lângă problemele administrative reclamate, Iulia Mihalache susține că ea și soțul său au primit și comentarii pe care le consideră inacceptabile din partea reprezentanților consulatului.

„Ni s-a zis că nu suntem primii români care fac sau au obținut naturalizarea și ne-au avertizat că vom fi până la moarte discriminați, lipsiți de orice drept și că nu ne vom integra niciodată în Japonia pentru «comportamentul» nostru”, a relatat aceasta.

Afirmațiile îi aparțin Iuliei Mihalache și nu au fost, până la acest moment, confirmate independent.

Iulia Mihalache îl acuză pe consulul Atanase Geavela de obstrucționarea demersurilor și de un comportament necorespunzător față de solicitanți.

„Dacă consulul nu cunoaște legislația, nu are ce căuta în poziția de consul. Dacă obstrucționează, dezinformează, ridică vocea la solicitanți, face abuz în serviciu, nu are ce căuta în poziția de consul”, a declarat ea.

Acestea sunt acuzații formulate de solicitantă, iar stabilirea existenței unor eventuale abateri revine instituțiilor competente.

Atanase Geavela a fost numit consul la Tokyo în urmă cu aproximativ doi ani, după ce ocupase aceeași funcție la Jakarta, în Indonezia. Potrivit unor surse, mandatul său în Japonia ar urma să se încheie în această toamnă.

Ziarul de Iași a cerut Ministerului Afacerilor Externe, pe 18 august, un punct de vedere cu privire la situația reclamată de soții Mihalache.

După zece zile, MAE a transmis că solicitarea va primi un răspuns în termen de 30 de zile.

Între timp, rămân mai multe întrebări la care familia așteaptă răspunsuri: de ce li s-a comunicat inițial că documentele pot fi obținute abia peste un an, de ce solicitările electronice au rămas în stadiul de „prevalidare” și dacă o reclamație formulată împotriva unui consul poate constitui legal un motiv pentru blocarea unei cereri.

Ambasada României din Tokyo a mai fost în atenția presei românești. HotNews relata încă din 2005 despre numele și situațiile controversate asociate reprezentanței diplomatice.

Ce spunea Traian Băsescu despre problemele din consulate

În noiembrie 2007, fostul președinte Traian Băsescu critica, la rândul său, modul în care rețeaua diplomatică românească se raporta la românii din străinătate. El reclama atunci „absența unei politici coerente în ceea ce privește soarta comunităților românești din străinătate”.

„Ambasadele și consulatele noastre se preocupă prea puțin de soarta cetățenilor români din afara granițelor”, declara Băsescu.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

Comentarii 1
  • Faraonu' Gioni

    Asa sunt… In strainatate numai probleme iti fac.. zici ca aleg doar incurca-lume ptr. a ocupa astfel de functii.. De ti se mai mira si strainii din jur – cum de poate sa-ti faca chiar un conational atât de mult rau… Este elucubrant!
    Ca mai apoi sa ajungi sa-i explici strainului: pai stai, caci asta pe mine ma reprezinta in tara ta 🙁 #sadface

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