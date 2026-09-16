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Când va fi înmormântată Mădălina Apostol și ce a spus tatăl fetiței sale la priveghi. Ce decizie a luat pentru fiica lor

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol și ce a spus tatăl fetiței sale la priveghi. Ce decizie a luat pentru fiica lor
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Mădălina Apostol a fost găsită fără suflare, în ziua de 13 septembrie, în jurul orei 02:00. Moartea fulgerătoare a tinerei a picat ca un trăsnet pentru familie și în rândul celor care au cunoscut-o. Persoanele dragi din viața ei au făcut pregătirile necesare pentru a o conduce pe ultimul drum. Printre cei care au vorbit după moartea Mădălinei Apostol se numără Cătălin, fostul partener alături de care are o fetiță. Iată ce decizia a luat pentru fiica lor.

Cătălin, tatăl fiicei Mădălinei Apostol, a venit la priveghi pentru a-și lua „la revedere” de la tânără. Bărbatul a fost vizibil afectat de pierdere și a stat la capelă alături de apropiații Mădălinei Apostol. Sunt momente apăsătoare și pentru copii, precum și pentru cei care au cunoscut-o. Pentru Cătălin, pierderea Mădălinei a fost cu atât mai dureroasă. Cei doi au rămas în relații bune după despărțire și au continuat să țină legătura. În ultima perioadă, au petrecut chiar timp împreună alături de copii, notează CANCAN.

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Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum în ziua de 17 septembrie 2026. Trupul neînsuflețit este depus la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București.

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Bărbatul a mărturisit că, acum, după ce a mers la priveghi pentru a-și lua rămas bun, se va ocupa de fiica lor. El a povestit că aveau o relație bună după despărțire. Cei doi au petrecut recent o săptămână la mare împreună cu copiii. Bărbatul a precizat că fetița va rămâne, cel mai probabil, în grija lui. Micuța, în schimb, nu știe încă această veste tristă. El vrea să aleagă cu grijă momentul și modul în care îi va da vestea.

Tatăl copilului ia în calcul să ceară sprijinul unui psiholog. Spune că Mădălina era foarte apropiată de fiica lor și implicată în viața copiilor.

„Fetița a stat cu Mădălina. Noi aveam o relație foarte bună! Ne înțelegeam foarte bine. În ultima perioadă am fost și o săptămână la mare împreună cu copiii. Acum, cu siguranță, va urma să stea cu mine. Încă nu i-am spus. Vrem să mergem la un psiholog, probabil. Să stăm de vorbă cu un psiholog. Mădălina era foarte apropriată de ea. Era foarte dedicată copiilor”, a spus el pentru CANCAN.

S-ar fi luptat cu o depresie severă

De asemenea, bărbatul a relatat că Mădălina trecea printr-o perioadă dificilă și se confrunta cu o depresie severă. Potrivit acestuia, femeia a fost internată într-o clinică din România și a petrecut ulterior aproximativ o lună la o mănăstire. Bărbatul a precizat că atât el, cât și familia au încercat să îi fie alături.

„Mădălina a avut o depresie severă și pentru treaba asta am adus-o în România, a fost la o clinică, după care a fost la o Mănăstire vreo lună de zile, dar se pare că nu a putut trece peste. Și eu, și familia, toți am fost alături de ea. Ea era foarte ok. Tocmai ca să nu-mi dădea nimic de bănuit, era foarte ok. Avea o stare foarte ok. Dacă spunea ceva, îți dai seama că luam măsuri. N-a spus nimic, n-a dat de bănuit la nimeni nimic”, a mai spus Cătălin, fostul partener.

Sursă foto: Cancan, Facebook

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