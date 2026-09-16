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Românii plătesc mai mult la facturi. Curentul s-a scumpit cu 50%, iar tariful gazului s-a dublat. Ce ar putea să se întâmple în iarna 2026-2027

Românii plătesc mai mult la facturi. Curentul s-a scumpit cu 50%, iar tariful gazului s-a dublat. Ce ar putea să se întâmple în iarna 2026-2027
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În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu 57% pe piața spot a Operatorului Pieței de Energie Electrică și de gaze naturale din România (OPCOM). Gazele naturale au înregistrat o creștere de peste 100% la Bursa Română de Mărfuri (BRM). Scumpirile sunt alimentate de tensiunile geopolitice și problemele producției interne. Efectele se văd deja în costurile fabricilor și ajung treptat și la consumatorii casnici.

În toamna anului trecut, prețurile energiei și gazelor au fost relativ stabile. Energia pe OPCOM s-a situat între 434 și 525 lei/MWh. Gazele pe BRM au fost cotate la circa 190-195 lei/MWh. Depozitele de gaze erau bine pregătite pentru iarnă, iar producția de energie era stabilă. Însă, situația s-a schimbat odată cu venirea iernii.

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Românii plătesc mai mult la facturi. Curentul s-a scumpit cu 50%, iar tariful gazului s-a dublat. Ce ar putea să se întâmple în iarna 2026-2027

 Curentul s-a scumpit cu 50%, iar tariful gazului s-a dublat. Ce ar putea să se întâmple în iarna 2026-2027. Foto: Shutterstock

Cererea mare de energie pentru încălzire a dus prețul mediu ponderat pe PZU (Piața pentru Ziua Următoare) la 716 lei/MWh în ianuarie. Pe piața gazelor, extracția accelerată și presiunile externe au împins prețurile spre 250 lei/MWh, arată Economedia.

Primăvara lui 2026 a adus o scădere temporară a prețurilor la energie, până la 490-530 lei/MWh. Însă, gazele au continuat să se scumpească. Cotațiile au ajuns la 310 lei/MWh, pe fondul dificultăților de refacere a rezervelor.

Ce ar putea să se întâmple iarna aceasta?

Șocul major a venit în această vară, pe fondul secetei severe și al scăderii debitului Dunării. Situația a dus la oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă și la reducerea puternică a producției hidro. Aproximativ 20% din producția națională de energie în bandă a dispărut, iar prețurile au explodat pe piața românească.

Iarna 2026-2027 ar putea aduce costuri energetice foarte mari pentru România. Prețurile gazelor sunt la niveluri ridicate, iar capacitățile de producție în bandă sunt insuficiente. Situația ar putea pune presiune pe bugetele primăriilor, subvențiile pentru încălzire și industria energofagă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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