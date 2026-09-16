Război în Ucraina, ziua 1.665. Contraofensiva Kievului pe frontul din Donețk: Operațiunea „Vivaldi” împotriva avansului trupelor lui Putin

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 16 septembrie 2026, în a 1665-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un general ucrainean a indicat că o ofensivă este în desfășurare de câteva zile la nord de orașul Liman, în regiunea estică Donețk. Operațiunea vizează, potrivit analiștilor militari, reducerea presiunii rusești asupra orașelor-cheie Sloviansk și Kramatorsk.

Câți kilometri a recucerit Kievul

Într-o înregistrare video, generalul Andriy Biletsky, comandantul Corpului 3 Armată, a declarat că operațiunea are numele de cod „Vivaldi”. Până acum, a eliberat peste 10 kilometri pătrați și a „curățat” 75 de kilometri pătrați pe care se infiltraseră unități rusești, potrivit Le Figaro. „Datorită planificării meticuloase și eroismului soldaților Corpului 3 Armată, o lovitură severă a fost dată capacităților de luptă ale Armatelor 20 și 25 Combinate ale Federației Ruse”, a afirmat el.

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Potrivit mai multor analiști militari, această ofesivă pornită la ordinul lui Zelenski, își propune să reducă o proeminență rusească de aproximativ 15 km lățime, situată la nord de orașul Lyman și la aproximativ 30 km nord de orașul-cheie Sloviansk. Într-o notă publicată pe 12 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a explicat că, dacă armata rusă reușește să extindă acest proeminență, ar putea realiza o încercuire nordică a Slovianskului și Kramatorskului, ultimele două orașe importante din regiunea Donețk aflate încă sub controlul Kievului.

În ultimele zile, mai mulți observatori militari ruși și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ofensiva ucraineană în acest sector.

Generalul ucrainean Andriy Biletsky a declarat că „circulă acum o mulțime de informații”, susținând că „scopul final al operațiunii” este eliberarea întregului teritoriu până la malurile râului. „Dar operațiunea noastră se numește Vivaldi și, după cum știe toată lumea, Vivaldi are patru anotimpuri. Și acesta este doar primul. Vor fi vești bune, dar, deocamdată, acțiunile noastre necesită tăcere”, a continuat el.