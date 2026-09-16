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Guvernul, prima reacție în scandalul privind hărțuirile de la AMEPIP. Ioana Dogioiu explică legătura dintre directorul Coș și premierul Bolojan

Guvernul, prima reacție în scandalul privind hărțuirile de la AMEPIP. Ioana Dogioiu explică legătura dintre directorul Coș și premierul Bolojan
Guvernul, prima reacție în scandalul privind hărțuirile de la AMEPIP
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Scandalul izbucnit la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a ajuns și la Guvern. Mai multe angajate au formulat sesizări, șapte dintre ele acuzându-l pe directorul Ionuț Coș de hărțuire sexuală și profesională.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, spune că acuzațiile sunt „foarte serioase”. Deocamdată, au fost declanșate două anchete interne, iar rezultatele verificărilor vor fi făcute publice.

„Directorul Coș nu este finul lui Ilie Bolojan”

În același timp, reprezentanta Guvernului dezminte una dintre informațiile apărute în acest caz: „Vă precizez că domnul Coș, director AMEPIP, nu este finul domnului Ilie Bolojan.

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AMEPIP a confirmat că în interiorul instituției au fost formulate mai multe sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuire morală la locul de muncă. Scandalul a izbucnit în urmă cu câteva zile. Agenția a transmis că se fac veriricări.

„Vă precizez că domnul Coș, director AMEPIP, nu este finul domnului Ilie Bolojan. Orice persoană răspunde pentru faptele sale și ancheta va clarifica acuzațiile, care sunt foarte serioase. Când concluziile celor două comisii de anchetă vor fi gata, le veți primi”, a transmis Dogioiu poziția Guvernului.

Întreg scandalul a izbucnit după ce o angajată, a cărei identitate este protejată, a dezvăluit că șapte femei ar fi fost supuse unor acte de hărțuire sexuală și profesională. Cel acuzat, directorul Ionuț Coș. „Suntem în total șapte femei care am fost supuse unui calvar”, se arată în mesajul făcut public de una dintre persoanele în cauză. Aceasta susține că ar fi fost formulate sesizări inclusiv către organele judiciare, dar, deocamdată, Parchetul sau Poliția nu confirmă plângerile.

AMEPIP a transmis că sesizările au fost analizate de Comisia de specialitate constituită în cadrul agenției, raportul fiind înaintat conducerii instituției, care îl analizează. Separat, se desfășoară o procedură administrativ-disciplinară de către Comisia de disciplină. Trebuie precizat că simpla existență a unei cercetări disciplinare nu reprezintă confirmarea vreunei abateri și nu stabilește o vinovăție.

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