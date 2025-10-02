Pregătiți schiurile. Ninge în Poiana Brașov. Masivul Postăvaru este acoperit de zapadă. Și pe Transalpina-Voineasa stratul este deja consistent

Ninge ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de zăpadă, semn că începe sezonul de schi. În aceste zile, la munte este în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente.

Este 2 octombrie și deja putem să ne gândit la noul sezon de schi de la munte. După o lună septembrie călduroasă, iarna s-a instalat la munte.

În Poiana Brașov este un peisaj de vis, unde ninge ca în povești.

Stratul de zăpadă este deja consistent și pe domeniul schiabil Transalpina – Voineasa.

Cod portocaliu de ninsori la munte

O avertizare meteo primită de la ANM, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23:00, vizează zona de munte. Este cod galben de ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m. În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Tot la munte, va fi valabil un cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m. Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23:00.

Foto Facebook: Meteoplus / Domeniul schiabil Transalpina