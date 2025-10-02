Prima pagină » Vremea » Cod roșu de ploi abundente în două județe. Avertizări de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol

Cod roșu de ploi abundente în două județe. Avertizări de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol

02 oct. 2025, 10:57, Vremea
E cod roșu de ploi abundente în două județe ale țării. De altfel, ANM a emis mai multe avertizări de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol.

Administrația Națională de Meteorologie informează , în următoarele zile, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori la munte.

Codul roșu de ploi abundente este valabil în intervalul 2 octombrie, ora 18 – 3 octombrie, ora 21, în județele Dolj și Olt: cantitatea de apă va fi de 100–110 l/mp.

În Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23:00, va fi cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ.

În Muntenia (centru și est), Dobrogea, în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23:00 va fi cod galben de ploi însemnate cantitativ.

De asemenea, în intervalul 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23:00 se vor manifesta intensificări puternice ale vântului. Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea. Astfel, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h.

O altă avertizare meteo primită de la ANM, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23:00, vizează zona de munte. Este cod galben de ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m. În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Tot la munte, va fi valabil un cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m. Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23:00.

