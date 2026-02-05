Prima pagină » Social » Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 

05 feb. 2026, 21:05, Social
FOTO - Caracter ilustrativ

Un apartament nelocuit nu înseamnă că nu există cheltuieli lunare. Deși nimeni nu stă efectiv în acea locuință, proprietarului îi revine obligația de a achita o serie de costuri stabilite prin lege și prin regulamentele fiecărei asociații de proprietari în parte. Diferența este făcută de tipul cheltuielilor, unele sunt legate de consum, iar altele de simpla deținere a apartamentului.  

Chiar dacă într-un apartament nu locuiește nimeni, proprietarul nu scapă de toate cheltuielile lunare. Potrivit legii și regulamentelor asociațiilor de proprietari se stabilesc anumite costuri care trebuie plătite în continuare și care pot fi eliminate sau reduse, relatează Observator News. 

De ce plătești întreținere chiar dacă nu stă nimeni în apartament 

Potrivit legii, întreținerea se împarte în cheltuieli individuale și cheltuieli comune. Deși apartamentul nu este locuit, proprietarul trebuie să achite cheltuielile comune, care nu depind de consumul efectiv.  

Costurile sunt repartizate în funcție de cota-parte indiviză și sunt obligatorii pentru toți proprietarii, indiferent dacă locuiesc sau nu în apartament.  

Alte cheltuieli pentru un apartament gol 

Cheltuielile pentru administrarea blocului rămân obligatorii chiar și în cazul unui apartament nelocuit. Aici intră costurile cu liftul, iluminatul pe casa scării, curățenia spațiilor comune, salariul administratorului sau al femeii de serviciu, dar și cheltuielile cu reparațiile și întreținerea părților comune. 

De asemenea, fondul de rulment și fondul de reparații se achită indiferent dacă locuința este ocupată sau nu, deoarece acestea sunt destinate bunei funcționări a întregului imobil. 

În cazul utilităților precum apa rece, apa caldă sau gazele, situația depinde de existența contoarelor individuale. Dacă apartamentul are contoare și acestea indică zero consum, proprietarul nu va plăti consum propriu, însă poate fi obligat să suporte o parte din pierderile comune, stabilite de asociație. 

