Miruță a întrebat dacă mai retrag americanii trupe din România. Ce răspuns a primit

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică care marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane. Despre acest subiect a fost întrebat și Radu Miruță, ministrul Apărării, inivitat la Digi 24.

Administrația Trump a notificat deja aliații occidentali despre planurile de reducere a trupelor americane dislocate în România, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Până la un batalion ar putea fi retras din România

Un batalion din armata SUA variază între câteva sute și aproximativ 1000 de militari. În prezent, în România se află în jur de 2000 de soldați americani, majoritatea dislocați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află peste 1500 de militari.

Întrebat dacă americanii vor mai retrage, sau nu, trupe din România, Miruță a declarat: ”Am întrebat și, din ce mi s-a spus, nu vor mai fi rotații de trupe în România. În alte țări, nu știu”, a declarat Miruță, la Digi 24.

Reacția oficială a MApN