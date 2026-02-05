Prima pagină » Actualitate » Miruță a întrebat dacă mai retrag americanii trupe din România. Ce răspuns a primit

Miruță a întrebat dacă mai retrag americanii trupe din România. Ce răspuns a primit

05 feb. 2026, 21:15, Actualitate

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică care marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane. Despre acest subiect a fost întrebat și Radu Miruță, ministrul Apărării, inivitat la Digi 24. 

Administrația Trump a notificat deja aliații occidentali despre planurile de reducere a trupelor americane dislocate în România, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Până la un batalion ar putea fi retras din România

Un batalion din armata SUA variază între câteva sute și aproximativ 1000 de militari. În prezent, în România se află în jur de 2000 de soldați americani, majoritatea dislocați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află peste 1500 de militari.

Întrebat dacă americanii vor mai retrage, sau nu, trupe din România, Miruță a declarat: Am întrebat și, din ce mi s-a spus, nu vor mai fi rotații de trupe în România. În alte țări, nu știu”, a declarat Miruță, la Digi 24. 

Reacția oficială a MApN

Recomandarea video

Citește și

UTILE Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer
22:31
Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
APĂRARE Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
22:16
Miruță e pus pe fapte mari. Acum vrea să cumpere și sateliți. Are și o explicație pentru excentricitate și nu e o glumă: „Satelitul este foarte sus…”
ACTUALITATE Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
22:08
Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor
INEDIT VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
21:58
VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei
CONTROVERSĂ Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”
21:55
Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
ULTIMA ORĂ Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
22:29
Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegeri: „Luptă și își iubește țara măreață și poporul”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
FLASH NEWS Trump se laudă cu forța militară a SUA: „Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare”
21:29
Trump se laudă cu forța militară a SUA: „Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare”
ULTIMA ORĂ Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei și nu mai poate exercita funcția de primar pe perioada măsurii preventive
21:28
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei și nu mai poate exercita funcția de primar pe perioada măsurii preventive
ECONOMIE Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 
21:23
Care sunt punctele de stabilitate în 2026. Cum cresc pensiile și cine beneficiază de ele 
IMOBILIARE Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 
21:05
Care sunt costurile unui apartament în care nu locuiește nimeni. Întreținerea și utilitățile 

Cele mai noi

Trimite acest link pe