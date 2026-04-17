Prima pagină » Știri politice » Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”

Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”

Olga Borșcevschi
Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus, vineri, că România se află într-un „punct de cotitură”, iar actuala guvernare nu mai oferă speranțe. Acesta compară conceptul de „stabilitate” promovat de guvernul Bolojan cu modelul din Coreea de Nord, afirmând că lucrurile nu merg bine.

Grindeanu susține că direcția actualei guvernări este greșită. „Această guvernare nu mai oferă speranțe”, precizează el.

„Am fost prin toată țara și toată lumea spune același lucru: pe lângă scăderea economiei, nu mai există speranță. Faptul că acest guvern nu mai oferă speranță românilor, asta este cel mai grav. Dincolo de scăderea economică, dincolo de scăderea consumului, faptul că nu mai există speranță, asta este grav. Guvernul Bolojan a preluat inflația la 4%, în mai anul trecut, și acum este la 10%, deci înseamnă că din start trăim cu 10% mai prost.

Văd că se vorbește despre o armonie pe care PSD-ul o strică. Când ai stabilitate fără prosperitate, atunci nu prea contează. Avem stabilitate și în Coreea de Nord și nu e bine. Avem alegeri în Bulgaria, cred că este al 8-lea rând de alegeri, dar uite că Bulgaria este peste noi la toți indicatorii economici, pe toate agențiile de rating Bulgaria stă mai bine decât noi.

Eu cred că luni după amiază și am făcut apel la colegii mei să dăm un vot rațional, nu un vot emoțional. Este foarte multă emoție în politică în ultimele luni. Eu am cerut un vot rațional, un vot pentru binele românilor”, a spus Sorin Grindeanu.

