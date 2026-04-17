PSD organizează referendum în interiorul partidului, pe 20 aprilie. Informaţia a fost dată publicităţii de liderul Sorin Grindeanu, la şedinţa regională de la Maramureş.

Acesta a declarat, pentru Gândul, că măsura a fost dispusă din cauza faptului că „domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă”.

„Luni vom cere părerea oamenilor, ale celor care înțeleg exact care sunt problemele la firul ierbii, care sunt consecințele și vă spun sincer că nu exclud nici o variantă. Au înțeles că nu mai merge așa, că România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic. Domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă: se face pentru oameni, pentru a duce o viață mai bună. Până acum am văzut doar măsuri de tăieri de venituri și majorări de taxe. Uneori mi se pare că suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon. La comentariile corului de lăudători.”

Referendumul va avea loc luni, 20 aprilie si cel mai probabil va duce la iesirea PSD de la guvernare.

