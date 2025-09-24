Premierul Ilie Bolojan a anunțat când se va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că – până la jumătatea lunii octombrie – România va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE. Aceasta va asigura finanțare avantajoasă pentru apărare, reducerea deficitului și investiți în infrastructura de transport.

Programul SAFE acoperă, pentru următorii cinci ani, aproape 1% din PIB destinat achizițiilor militare, garantând finanțare constantă pentru cheltuielile de apărare asumate de România, care nu vor coborî sub 2,2% din PIB.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, țara noastră va transmite Comisiei Europene propunerile de proiecte incluse în Planul Național de Apărare. Ele vor fi discutate și avizate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și negociate cu oficialii europeni pentru a primi aprobarea finală.

Prim-ministrul a subliniat că împrumutul oferit prin SAFE are dobânzi de patru ori mai mici decât cele de pe piețele actuale, o perioadă de grație de zece ani și rambursare în 40 de ani, ceea ce înseamnă economii importante și predictibilitate bugetară.

Premierul a adăugat că programul sprijină și dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv două proiecte strategice de conectivitate civilă și militară în zona de nord-est a României, cu lucrări ce ar putea începe în primăvara anului viitor.

Bolojan a mai precizat că a discutat cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, despre viitorul program european de finanțare și despre transferul unor fonduri din Fondul Social European către componenta de asistență medicală, în perspectiva negocierilor europene care vor începe în această toamnă.

FOTO – Mediafax Foto / Alexandru Dobre