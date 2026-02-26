Prima pagină » Actualitate » Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile

Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile

Adina Anghelescu
26 feb. 2026, 16:35, Actualitate
Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile

Cunoscutul influencer Dorian Popa a primit azi, la Curtea de Apel București, condamnarea definitivă după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a declarat apel la sentința pe fond. El a fost acuzat de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Parchetul contestase sentința inițială pronunțată în 29 august 2025 de Judecătoria Cornetu. Judecătorii au decis să îl condamne pe Popa la 8 luni de închisoare pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive, dar pedeapsa va fi suspendată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

În data de 27 octombrie 2023, orele 21.15, în localitatea Domnești, județul Ilfov, unde locuiește, influencerul a fost oprit de polițiștii rutieri în timp ce acesta conducea un Lamborghini Huracan, fiind îmbrăcat doar în lenjerie intimă sumară (halat) și se afla sub influența drogurilor.

Raportul toxicologic realizat la Institutul Național de Medicină Legală a confirmat prezența canabisului în corpul lui Dorian Popa. Atunci, Popa a reacționat și a recunoscut consumul: „Nu am circumstanțe atenuante și îmi pare nespus de rău că am dat un exemplu negativ tinerilor care mă urmăresc”.

La dosar, în apărare, Dorian Popa a depus mai multe documente din care reiese că s-a implicat în acțiuni caritabile și a primit și caracterizări din partea unor fundații sau asociații care se ocupă inclusiv de protecția animalelor sau de la Codin Maticiuc. În instanță, Dorian Popa a recunoscut consumul de canabis și a spus că a fost o greșeală pe care și-o asumă., dar că nu-și amintește cum a intrat în posesia țigării respective, apoi a mai adăugat la altă audiere în timpul procesului că consumase cannabis cu 48 de ore înainte de a fi oprit în trafic.

Ce a susținut Parchetul în apel

În apel, Parchetul a susținut că pedeapsa dată la fond este prea blândă. Precum și modalitatea de executare dată cu suspendare sub supraveghere timp de doi ani și a cerut o pedeapsă mai mare de un an. Printre altele, procurorul a subliniat “exemplul pe care Dorian Popa l-ar putea da atâtor milioane de urmăritori pe care acesta îi are pe rețelele de socializare, foarte mulți dintre aceștia fiind tineri cu vârste cuprinse între 14-25 ani”.

La fond, instanța a stabilit pentru Dorian Popa pedeapsa de 8 luni închisoare și “apreciind că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară, stabilirea acesteia fiind suficientă….și constatând că sunt îndeplinite condițiile cumulative prevăzute de lege (pedeapsa stabilită este închisoarea de cel mult doi ani, respectiv 8 luni închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, iar acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității), în baza art.83 alin.1. C pen. a amânat aplicarea pedepsei de 8 luni închisoare stabilită prin prezenta pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condițiile art.84 alin.1 C.pen.”

„Dorian Popa prezintă aptitudinea de a se îndrepta chiar și fără executarea pedepsei…”

Curtea de Apel București a apreciat apelul declarat de Ministerul Public ca fiind fondat și că prima instanță a apreciat corect răspunderea penală a lui Dorian Popa. Din motivarea deciziei de azi, instanța a reținut că “circumstanțele personale ale inculpatului, conduita procesuală sinceră și elementele care sunt favorabile acestuia au fost avute în vedere și de către instanța de apel, prin menținerea cuantumului pedepsei închisorii la minimul prevăzut de lege și suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei astfel aplicate. (…) În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța de apel apreciază că inculpatul Popa Dorian Laurențiu prezintă aptitudinea de a se îndrepta chiar fără executarea pedepsei, fiind îndeplinite condițile prevăzute de lege pentru a se dispue suspendarea sub supraveghere a executării ..instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și chiar fără executarea acesteia condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, fiind însă necesară supravegherea acestuia pe o perioadă determinată”.

Durata supravegherii rămâne cea de doi ani, dată de fond, cu obligația acestuia de a respecta măsurile de supraveghere impuse, printre care și frecventarea unui program de reintegrare socială și va presta o muncă neremunerată în cadrul Primăriei Domnești sau la Școala Gimnazială Gheorghe Corneliu din comuna Domnești pe o perioadă de 60 de zile.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care va mai comite infracțiuni, nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere”, a mai subliiat instanța CAB în decizia luată.

