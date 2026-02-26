Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat Comunicarea privind regiunile de frontieră estică, un plan dedicat consolidării securității și dezvoltării economice a zonelor aflate la granița de est a Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina.

Von der Leyen a amintit că invazia ordonată de Vladimir Putin în urmă cu patru ani a schimbat radical securitatea Europei, iar efectele s-au resimțit puternic în scăderea investițiilor, perturbarea transportului și turismului, dar și cu riscuri constante, de la amenințări hibride la incursiuni cu drone.

„Știm că mulți au plătit un preț greu. Pe lângă impactul psihologic pe care l-a avut apropierea de război, invazia Rusiei a înjumătățit comunitățile. Economiile, locurile de muncă și infrastructura au fost toate afectate. Transportul și turismul au fost perturbate. Iar oamenii se confruntă zilnic cu riscuri – amenințări hibride, migrație armată și incursiuni cu drone. De la începutul războiului, am fost alături de comunitățile de frontieră estice. Dar astăzi facem un pas mai departe cu planul nostru de a consolida regiunile noastre de frontieră. Permiteți-mi să mă concentrez pe trei domenii cheie: în primul rând, dublarea eforturilor în domeniul securității și apărării. În al doilea rând, deblocarea de noi investiții masive pentru a stimula creșterea. Și, în final, valorificarea potențialului activelor și comunităților locale.”

Securitate și apărare: până la 800 de miliarde de euro

Primul pilon al planului vizează consolidarea securității și apărării. Șefa Comisiei a anunțat că Europa va mobiliza până la 800 de miliarde de euro până în 2030 pentru apărare, în cadrul obiectivelor stabilite prin „Defence Readiness 2030”.

„Vom mobiliza până la 800 de miliarde de euro până în 2030 pentru eforturi de apărare. Și avem Foaia de parcurs pentru pregătirea de apărare 2030. Aceasta stabilește obiective clare și termene măsurabile. Dar mesajul meu de astăzi este că Europa se concentrează, de asemenea, cu o intensitate considerabilă pe securitatea frontierelor estice. Pentru că securitatea dumneavoastră este vitală pentru întreaga Europă. Aproape două treimi din cele 150 de miliarde de euro disponibile prin intermediul SAFE, programul nostru comun de achiziții publice, sunt alocate provizoriu celor opt țări de frontieră. ”

Von der Leyen a menționat explicit Estonia, Letonia, Lituania și România drept exemple de state care și-au intensificat investițiile în apărare și infrastructură militară.

„În plus, țările de la granița de est își joacă rolul. Summitul de la Helsinki, convenit anul trecut între opt state est-europene, va consolida securitatea regională. Dragă Evika, dragă Ilie, dragă Inga, dragă Kristen, știu că Estonia, Letonia, Lituania și România dau și ele un exemplu excelent. Pentru că ați intensificat investițiile în apărare și mobilitate militară. Toate aceste măsuri contribuie la îmbunătățirea securității. Dar ele sporesc și competitivitatea noastră, creează locuri de muncă și o infrastructură mai bună.”

Investiții de 20 de miliarde de euro prin EastInvest

Al doilea pilon al planului este economic. Comisia Europeană lansează EasInvest, un mecanism financiar de 20 de miliarde de euro dedicat regiunilor de frontieră.

„Soluția noastră este EastInvest – un mecanism de finanțare de 20 de miliarde de euro. Conceput special pentru regiunile de frontieră. Acesta reunește unele dintre cele mai mari surse de finanțare publice și private din Europa. Aceasta include Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Mulțumesc, Nadia, pentru excelenta cooperare. Iar investițiilor publice li se alătură băncile din sectorul privat și creditorii naționali. EastInvest va oferi împrumuturi direcționate în următorii doi ani. Aceste împrumuturi vor valorifica potențialul regiunii, cu proiecte de energie regenerabilă, agricultură și silvicultură. Creând noi locuri de muncă și noi oportunități economice.”

Comunități locale și fonduri europene mai flexibile

Al treilea pilon vizează consolidarea comunităților locale. Comisia promite o utilizare mai flexibilă a fondurilor de coeziune și a Politicii Agricole Comune pentru a sprijini regiunile afectate de proximitatea conflictului.

„Comunitățile puternice sunt ultimul ingredient cheie al pachetului nostru. Cu sprijinul potrivit, Europa poate contribui la protejarea viitorului lor. Și acesta este al treilea punct al meu – cum putem valorifica potențialul activelor și comunităților locale. Așadar, avem instrumente financiare puternice pentru a investi în aceste regiuni, de la Coeziune la Politica Agricolă Comună. Iar noul nostru plan va asigura că fiecare cent poate fi cheltuit acolo unde contează. Am făcut deja finanțarea Coeziunii mai flexibilă. Și putem vedea diferența. Există, de exemplu, un nou serviciu transfrontalier de asistență medicală, operat de Polonia și Lituania și susținut de Europa.”

