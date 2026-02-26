Prima pagină » Știri politice » Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”

Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”

26 feb. 2026, 16:34, Știri politice

România va miza pe investiții masive în infrastructură pentru a deveni un pilon al reconstrucției Ucrainei și un coridor strategic între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Kiev. Mesajul a fost transmis de premierul Ilie Bolojan, la Bruxelles, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.

Într-un context marcat de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse împotriva Ucrainei, șeful Guvernului a subliniat că rezistența Kievului este „o luptă pentru propria sa independență, dar și pentru securitatea întregii Europe”.

„Acest obiectiv se realizează prin investiții în infrastructură, transport, energie, digitalizare, care să lege nord-nord de sud și să conecteze România și Republica Moldova și Ucraina, sprijinind parcursurile european, dar și prin crearea de noi oportunități de afaceri”, spune Bolojan.

Drumurile, pilon al reconstrucției

Bolojan a pus accent pe ideea că estul Uniunii Europene trebuie să devină mai puternic și mai bine conectat. Iar România, aflată la graniță, are un rol direct.

„Reziliența frontierilor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic”, a declarat Bolojan.

Investițiile în drumuri către Republica Moldova și Ucraina sunt văzute ca o parte esențială din acest efort. Ele ar urma să faciliteze transportul de mărfuri, materiale de construcții și investiții, odată ce procesul de reconstrucție al Ucrainei va accelera.

Un nou instrument dedicat regiunilor de frontieră estice

Premierul a salutat inițiativa Comisiei Europene, lansată sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, care pune la dispoziție un instrument dedicat regiunilor de frontieră estice. Acesta va fi implementat cu participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și va oferi autorităților locale și companiilor acces la consultanță și finanțare.

„Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a declarat premierul.

Mecanismul va permite utilizarea instrumentelor financiare combinate cu granturi, pentru a stimula investițiile productive, a consolida lanțurile economice regionale și a crește reziliența în zonele expuse presiunilor geopolitice.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene

Ilie Bolojan, la raport la Bruxelles astăzi. Ce va discuta premierul cu Ursula von der Leyen

Bolojan a aterizat de urgență la Bruxelles. Ce speră să recupereze premierul

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
NEWS ALERT Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene
15:21
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene
CONTROVERSĂ PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”
14:58
PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”
NEWS ALERT Grindeanu: „O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes”. Liderul social-democrat respinge orice alianță cu partidul lui George Simion
14:44
Grindeanu: „O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes”. Liderul social-democrat respinge orice alianță cu partidul lui George Simion
FLASH NEWS Şeful Consiliului Judeţean Buzău anunţă că „peste 55% din resurse merg către dezvoltare”. Marcel Ciolacu: „Avansăm cu proiectul Parcului Industrial”
14:30
Şeful Consiliului Judeţean Buzău anunţă că „peste 55% din resurse merg către dezvoltare”. Marcel Ciolacu: „Avansăm cu proiectul Parcului Industrial”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare
14:26
Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Miopia este în creștere, iar un obicei comun ar putea fi de vină
FLASH NEWS Oana Țoiu anunță că mai sunt 4 pași ca România să intre în OCDE: „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi”
17:31
Oana Țoiu anunță că mai sunt 4 pași ca România să intre în OCDE: „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi”
INEDIT După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri
17:20
După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri
MILITAR Rusia folosește în Ucraina racheta care l-a făcut pe Trump să se retragă din Tratatul INF, capabilă să transporte o încărcătură nucleară
17:15
Rusia folosește în Ucraina racheta care l-a făcut pe Trump să se retragă din Tratatul INF, capabilă să transporte o încărcătură nucleară
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
17:14
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
FLASH NEWS PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
17:13
PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
LOTO Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
17:11
Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker

Cele mai noi

Trimite acest link pe