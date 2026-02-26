Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”

România va miza pe investiții masive în infrastructură pentru a deveni un pilon al reconstrucției Ucrainei și un coridor strategic între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Kiev. Mesajul a fost transmis de premierul Ilie Bolojan, la Bruxelles, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.

Într-un context marcat de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse împotriva Ucrainei, șeful Guvernului a subliniat că rezistența Kievului este „o luptă pentru propria sa independență, dar și pentru securitatea întregii Europe”.

„Acest obiectiv se realizează prin investiții în infrastructură, transport, energie, digitalizare, care să lege nord-nord de sud și să conecteze România și Republica Moldova și Ucraina, sprijinind parcursurile european, dar și prin crearea de noi oportunități de afaceri”, spune Bolojan.

Drumurile, pilon al reconstrucției

Bolojan a pus accent pe ideea că estul Uniunii Europene trebuie să devină mai puternic și mai bine conectat. Iar România, aflată la graniță, are un rol direct.

„Reziliența frontierilor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic”, a declarat Bolojan.

Investițiile în drumuri către Republica Moldova și Ucraina sunt văzute ca o parte esențială din acest efort. Ele ar urma să faciliteze transportul de mărfuri, materiale de construcții și investiții, odată ce procesul de reconstrucție al Ucrainei va accelera.

Un nou instrument dedicat regiunilor de frontieră estice

Premierul a salutat inițiativa Comisiei Europene, lansată sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, care pune la dispoziție un instrument dedicat regiunilor de frontieră estice. Acesta va fi implementat cu participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și va oferi autorităților locale și companiilor acces la consultanță și finanțare.

„Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a declarat premierul.

Mecanismul va permite utilizarea instrumentelor financiare combinate cu granturi, pentru a stimula investițiile productive, a consolida lanțurile economice regionale și a crește reziliența în zonele expuse presiunilor geopolitice.

