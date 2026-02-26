Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Parlament: „Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri”

Războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei la adresa Europei au produs o schimbare geopolitică rapidă pe vechiul continent. Viceprim-ministrul și ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a susținut un discurs în Sejm (Parlamentul polonez) în care a avertizat polonezii că trebuie să fie pregătiți pentru un război la fel cum au fost pregătiți bunicii lor. Discursul său a fost urmat de președintele Karol Nawrocki și fostul președinte al Republicii Polone Aleksander Kwaśniewski.

„Situația este gravă. Conștientizarea pericolului poate paraliza sau mobiliza. Nu ne putem permite paralizia și nici afirmația că «acesta nu este războiul nostru»”, a spus Sikorski la începutul discursului său. „Securitatea este o condiție prealabilă pentru atingerea tuturor celorlalte obiective statale”, a completat acesta.

Radoslaw Sikorski a citat declarațiile unor oficiali NATO, ale unor politicieni europeni și reprezentanți ai serviciilor de informații care subliniază nu doar că Europa se află într-o perioadă între pace și război, dar și că Rusia ar putea să atace țările Alianței în viitorul apropiat. Probabil că Rusia nu va ataca țările NATO, dar Polonia trăiește cu amintirile neplăcute ale istoriei, unde statul lor a fost împărțit de-a lungul timpului de statele vecine, în mod oficial, de 4 ori, inclusiv cea din 1939.

Ministrul de externe l-a citat pe Secretarul general NATO și a spus că „Rusia a readus războiul în Europa” și că, prin urmare, Polonia trebuie să fie pregătită pentru un conflict „de o amploare trăită de bunicii sau străbunicii noștri”.

Scopul Kremlinului este divide et imperia

În discursul său de joi, ministrul de externe, Radoslaw Sikorski, a evidențiat numărul tot mai mare de acte de sabotaj și diversiune din Europa. Mai mult, spațiul polonez a fost încălcat de mai multe ori de drone rusești și au avut loc mai multe tentative de atac terorist pe o linie de cale ferată. De asemenea, agresiunea din spațiul informațional, împreună cu campaniile de știri false și manipulare online, au ca scop derutarea societății. Potrivit Ministerului Afacerilor Digitale, Polonia se confruntă zilnic cu între două și trei mii de atacuri cibernetice.

Scopul Kremlinului este acela de a intimida, de a diviza și de a pune diverse grupuri de polonezi unele împotriva altora. Ministrul de externe a subliniat că Rusia nu va ceda și va continua să testeze noi limite. În această situație, este crucial să se consolideze reziliența societății, de la cei mai tineri la cei mai în vârstă.

Securitatea Poloniei este dependentă de cea a Ucrainei

Ministrul de externe a reamintit că războiul continuă să facă ravagii în Ucraina, iar Rusia este singura responsabilă pentru agresiune. Sikorski a condamnat atacurile asupra civililor, clădirilor rezidențiale, școlilor, trenurilor și spitalelor, descriindu-le drept încălcări ale principiilor fundamentale ale dreptului internațional. Putin nu vrea pace, ci doar capitulare, a subliniat el.

„Dacă Ucraina ar pierde, amenințarea din partea Rusiei nu s-ar diminua, ci s-ar intensifica”, a precizat Sikorski.

Ministrul de externe a subliniat că o Ucraină liberă și pro-occidentală oferă Poloniei oportunitatea de a-și consolida securitatea, de a dezvolta cooperarea economică și de a urmări proiecte comune în industria de apărare. El a reamintit că Polonia este deja al doilea cel mai mare furnizor de bunuri către Ucraina în ceea ce privește valoarea.

Războiul din Ucraina a schimbat echilibrul de putere în lume

Ministrul de externe polonez a subliniat că rezultatul războiului din Ucraina va determina viitorul nu doar al acestei țări, ci al întregii Europe. Acest război va determina care entitate va deveni al treilea pilon al noului echilibru global de putere, alături de Statele Unite și China.

Ministrul de externe a reamintit că, așa cum Uniunea Europeană a sprijinit modernizarea Poloniei și a altor țări din regiune în anii 1990, Polonia vede astăzi valoare în dezvoltarea Ucrainei și în urmărirea integrării în UE. Victoria Kievului va fi victoria noastră, a menționat Sikorski.

Relațiile Poloniei cu SUA

În ceea ce privește relațiile Poloniei cu Statele Unite, acestea reprezintă un pilon al politicii Varșoviei de ani de zile, indiferent de schimbările politice din ambele țări. „Din păcate, relațiile dintre SUA și Europa s-au deteriorat. Acest lucru reprezintă o provocare deosebită pentru Polonia”, a spus Sikorski.

Pe lângă apartenența Poloniei la Uniunea Europeană și NATO, două organisme politice care se completează reciproc, este importantă și cooperarea în regiunea Mării Baltice, precum și „Inițiativa celor Nouă” de la București și „Inițiativa celor Trei Mări”.

