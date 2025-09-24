Premierul Ilie Bolojan, despre menținerea PLAFONĂRII prețurilor la alimentele de bază: „Am fost deschis la argumente”

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri după-amiază, în timpul unei conferințe de presă, decizia de a menține plafonarea prețurilor la alimentele de bază, precizând că măsura va fi adoptată în ședința Executivului de joi.

„Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și în ședința de guvern de mâine acest proiect va fi pe ordinea de zi și se va prelungi cu șase luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producătorii. Deși s-a încercat-o portretizarea mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervențiile în piață nu sunt, pe fond, soluția pentru o scădere reală a prețurilor”, spune Ilie Bolojan.

Prim-ministrul României a mai afirmat că soluția pe termen lung o reprezintă creșterea producției și a procesării produselor agroalimentare, prin sprijinirea producătorilor locali competitivi și prin programe care să le permită să-și extindă sau să-și diversifice activitatea.

O altă variantă adusă în discuție este susținerea exporturilor românești prin intermediul marilor rețele de magazine, precum și atragerea de investiții străine în procesarea alimentară.

„Trebuie să invităm marii jucători internaționali să producă în România, pentru că asta înseamnă locuri de muncă și câștiguri suplimentare pentru români”, a adăugat Ilie Bolojan.

FOTO = ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO