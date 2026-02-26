Patru români sunt suspectaţi că l-ar fi bătut cu bestialitate şi jefuit pe Willi Weber, fostul manager al legendarului Michael Schumacher. Tâlharii au fost arestaţi la Vaslui. Moldovenii ar fi procedat similar şi cu cel puţin alte două cupluri din Germania, în urma tâlhăriilor alegându-se cu milioane de dolari, publică Bild.

Potrivit poliției din Stuttgart, cei patru bărbați români reţinuţi de autorităţi, cu vârste cuprinse între 32 și 55 de ani, sunt suspectați că au comis mai multe infracţiuni în sudul Germaniei. Într-unul dintre aceste incidente, în decembrie 2025, Weber și soția sa au fost atacați în vila lor. Se crede că banda a comis, de asemenea, un jaf împotriva unui cuplu de vârstnici din Stuttgart cu o lună mai devreme, precum și o crimă, în iunie anul trecut, în districtul Neu-Ulm (Bavaria), preia Eurosport.

Modul de operare standard

Conform autorităților germane, autorii au folosit întotdeauna o metodă similară: au imobilizat cuplurile şi le-au jefuit de bunuri: bijuterii, bani și obiecte de valoare. „Abordarea lor a fost caracterizată de brutalitate„, au declarat anchetatorii pentru Bild.

Hoții nu doar că ar fi legat şi amenințat cuplurile, dar au şi rănit mai multe persoane în descinderile lor. Bătrânii ar fi fost închişi câteva ore pentru a-i determina să dezvăluie unde ţin obiectele de valoare.

Coșmarul lui Weber

Weber, fostul manager al lui Michael Schumacher, a declarat pentru sursa citată, după jaf, că a fost bătut până când le-a spus bărbaților mascați codul seifurilor sale. Abia mai târziu a reușit să se elibereze din legături și să sune la poliție.

Numai în cele două jafuri din Stuttgart, poliția estimează că bunurile furate valorează milioane de dolari. Recent, experți germani specializați în acest tip de infracțiuni au fost trimiși în România, în cooperare cu Europol. Ofițeri de poliție români și francezi și unitățile lor speciale au fost, de asemenea, implicați în arestările care s-au produs în Vaslui, anunţă nemţii. Percheziții simultane au fost efectuate și în apartamente închiriate de aceştia în Neu-Ulm și în Franța.

Willi Weber este doar parţial uşurat după vestea acestor reţineri. „Este cu siguranță un lucru bun„, a declarat el în presa germană. „Dar nu este ca și cum m-aş mai putea simți în siguranță acum„, a mai punctat octogenarul.

Weber se confruntă de ani de zile cu o sănătate precară. În 2020, a suferit un accident vascular cerebral, iar apoi a apelat la tratament pentru că avea dificultăți de mers. În plus, fostul manager al lui Schumi a contractat o infecție în spital, unde a petrecut mult timp, slăbind 25 de kilograme.

