Prima pagină » Actualitate » Premierul Ilie Bolojan profită de scandalul cu drona din Galați ca să facă reclamă programului de înarmare SAFE

Premierul Ilie Bolojan profită de scandalul cu drona din Galați ca să facă reclamă programului de înarmare SAFE

Premierul Ilie Bolojan profită de scandalul cu drona din Galați ca să facă reclamă programului de înarmare SAFE
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un mesaj amplu după incidentul din noaptea trecută, când o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Bolojan spune că autoritățile au intervenit rapid, iar aliații României au fost informați imediat.

„O nouă violare a spațiului aerian”

Bolojan a condamnat incidentul și a pus accent pe contextul regional: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.”

Bolojan spune că a fost permanent în contact cu Miruță

Premierul a explicat că a fost în legătură directă cu responsabilii din sistemul de apărare:

„Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României.”

„Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării”

”Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării.
Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei României. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, a transmis Bolojan.

Bolojan amintește cât de important este programul SAFE

Premierul a subliniat importanța programului european de securitate:

„Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate.”

El a adăugat că „este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei României. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă.”

Bolojan a făcut și o referire la dificultățile din procesul de modernizare: „De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia.”

Premierul a încheiat mesajul cu un apel la concentrare pe securitate: „Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre.”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
11:05
Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
11:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
FLASH NEWS De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
10:58
De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
FLASH NEWS Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
10:57
Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
10:30
Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
FLASH NEWS În ce stare se află cei doi răniți după incidentul cu drona din Galați. Ce spun autoritățile medicale
10:07
În ce stare se află cei doi răniți după incidentul cu drona din Galați. Ce spun autoritățile medicale
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele flori se închid noaptea?
FLASH NEWS Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
10:35
Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
HOROSCOP Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”
10:29
Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”
FLASH NEWS Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
10:18
Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
ULTIMA ORĂ Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
FLASH NEWS Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”
10:04
Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”
FLASH NEWS Ce este drona kamikaze rusească tip „Geran 2”, care a lovit un bloc din Galați. Multe dintre ele ajung în Rusia pe căi suspecte
10:03
Ce este drona kamikaze rusească tip „Geran 2”, care a lovit un bloc din Galați. Multe dintre ele ajung în Rusia pe căi suspecte

Cele mai noi

Trimite acest link pe