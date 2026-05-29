Premierul Ilie Bolojan profită de scandalul cu drona din Galați ca să facă reclamă programului de înarmare SAFE

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un mesaj amplu după incidentul din noaptea trecută, când o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Bolojan spune că autoritățile au intervenit rapid, iar aliații României au fost informați imediat.

„O nouă violare a spațiului aerian”

Bolojan a condamnat incidentul și a pus accent pe contextul regional: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.”

Bolojan spune că a fost permanent în contact cu Miruță

Premierul a explicat că a fost în legătură directă cu responsabilii din sistemul de apărare:

„Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României.”

„Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării”

”Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării.

Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei României. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, a transmis Bolojan.

Bolojan amintește cât de important este programul SAFE

Premierul a subliniat importanța programului european de securitate:

„Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate.”

El a adăugat că „este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei României. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă.”

Bolojan a făcut și o referire la dificultățile din procesul de modernizare: „De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia.”

Premierul a încheiat mesajul cu un apel la concentrare pe securitate: „Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre.”