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Fiul lui Tudorel Toader a contestat decizia arestului preventiv. Când se judecă dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție

Fiul lui Tudorel Toader a contestat decizia arestului preventiv. Când se judecă dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție
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Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat arestarea preventivă în dosarul în care este acuzat de viol. Înalta Curte de Casație și Justiție va judeca cererea pe 3 noiembrie.

Fiul lui Tudorel Toader a contestat decizia arestului preventiv. Alexandru Toader, fost lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost arestat preventiv pe 24 octombrie 2026. Acesta este acuzat de viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, faptele vizând mai multe studente.

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Alexandru Toader și tatăl său, Tudorel Toader.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, preciza Parchetul.

Marți, Alexandru Toader a fost scos din arest pentru a participa la perchezițiile de la cabinetul notarial. Polițiștii au percheziționat și biroul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, împărțit de Alexandru Toader cu tatăl său, Tudorel Toader. Potrivit publicației Dezvăluirea.ro, victimele susțin că ar fi fost abuzate atât în biroul universitar, cât și la cabinetul notarial. Mai multe informații AICI.

Alexandru Toader nu va mai putea preda în cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi va interzice lui Alexandru Toader să desfășoare activități didactice, chiar dacă arestarea preventivă va fi anulată. Acesta este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente. Tatăl său, Tudorel Toader, și avocata Andreea Urda nu vor mai lucra cu studenții din anul IV, pentru a evita contactul cu posibile victime sau martori. Rectorul Liviu George Maha a spus că această decizie a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii.

„A fost decisă interdicţia de a desfăşura activităţi didactice indiferent de evoluţia cazului. Chiar dacă instanţa superioară va anula decizia arestului preventiv şi se va trece la o altă măsură Alexandru Toader nu va mai intra la ore”, spune rectorul.

„Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluare. Vor rămâne cu activităţi la şcoala doctorală şi la extensiile universităţii, precum cele de la Bălţi sau de la Focşani”, a explicat rectorul Liviu George Maha, arată News.ro.

Universitatea le încurajează pe studentele care au renunțat la facultate din astfel de motive să își reia studiile. Raportul Comisiei de Etică privind cazul Alexandru Toader nu este încă finalizat. Însă, unele documente au fost transmise anchetatorilor.

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