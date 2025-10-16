Preotul din Pitești, Horia Alexandru Grădinaru, mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Era tată a patru copii

Preotul român, Horia Alexandru Grădinaru, a murit mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Acesta avea 49 de ani și era tată a patru copii.

Tragedie la Montefiascone, provincia Viterbo din regiunea Lazio. Acolo, preotul ortodox român a murit după ce a fost lovit de o mașină, în cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025, în jurul orei 16:40, pe via Oreste Borghesi din centrul localității.

Preotul era originar din Pitești și slujitor al Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” situată în cartierul Monte Sacro din Roma, a fost dus în stare gravă la spitalul „Santa Rosa” din Viterbo, iar apoi a fost transportat la spitalul Gemelli din Roma, unde a luptat pentru viața sa timp de trei zile.

Din păcate însă, el s-a stins din viață pe 14 octombrie 2025.

Conform anchetei carabinierilor in Montefiascone, accidentul s-a produs după ce o femeie aflată la volanul unui autoturism Citroën C3 a pierdut controlul direcției, lovindu-l pe bărbat și izbind apoi două mașini parcate – o Fiat Tipo și o Volkswagen Polo.

Mașina s-a oprit la aproximativ 50 de metri de locul impactului. Circulația a fost blocată pentru aproape două ore, în vreme ce echipajele de intervenție au acordat primul ajutor și au efectuat măsurătorile necesare stabilirii cauzelor accidentului.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a transmis un mesaj de profundă durere, pe site-ul oficial al instituției:

„Am aflat, cu întristare, despre mutarea la cele veșnice, în urma unui grav accident de circulație, a fratelui nostru împreună-slujitor, preotul Horia Grădinaru, care păstorea Parohia «Sfântul Ierarh Nicolae» din Roma – Monte Sacro. Părintele Horia va rămâne în amintirea noastră ca un model de slujire, generozitate și dragoste creștină (…). Mutarea sa neașteptată la Domnul lasă în urmă o profundă durere, dar și o pildă de credință, slujire și dragoste creștină care va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut.”

În viața personală, părintele Horia era soț și tată devotat. În 2008 s-a căsătorit cu preoteasa Hareta Doina Zelinschi și era tată a patru copii: Matei, Ecaterina, Victor și Giovanni.

