Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici

Mario De Mezzo, primarul PNL al Slatinei, a fost surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. Imaginile au fost publicate de presa locală.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a fost surprins seara trecută în timp ce era la shopping într-un mall din Capitală.

Imaginile intrate în posesia Gazeta Nouă arată că edilul a ajuns în Bucureşti cu maşina de serviciu.

Imaginile îl suprind pe edil la Afi Cotroceni, iar autoturismul OT 64 PMS, lăsat în parcarea centrului de shopping, confirmă că De Mezzo a ajuns în Capitală cu maşina de la primăria pe care o conduce.

Cazul nu e singular, potrivit presei locale. În septembrie 2025, Diana Crețu, city managerul municipiului și un colaborator apropiat al primarului liberal Mario De Mezzo, a fost surprinsă utilizând logistica instituției pentru activități care nu au legătură cu fișa postului.

Conform imaginilor publicate pe pagina de Facebook „Antimafia de Olt”, administratorul public a fost văzut în zona „Steaua” din municipiu, la un cunoscut lanț de magazine, unde și-a efectuat cumpărăturile personale.

