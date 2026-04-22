Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici

Mario De Mezzo, primarul PNL al Slatinei, a fost surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. Imaginile au fost publicate de presa locală.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a fost surprins seara trecută în timp ce era la shopping într-un mall din Capitală.

Edilul Slatinei, Mario de Mezzo, la shopping în București, cu mașina Primăriei | Foto: Gazeta Nouă

Imaginile intrate în posesia Gazeta Nouă arată că edilul a ajuns în Bucureşti cu maşina de serviciu.

Mașina Primăriei, folosită de Mario de Mezzo, în parcare la Afi Cotroceni | Foto: Gazeta Nouă

Imaginile îl suprind pe edil la Afi Cotroceni, iar autoturismul OT 64 PMS, lăsat în parcarea centrului de shopping, confirmă că De Mezzo a ajuns în Capitală cu maşina de la primăria pe care o conduce.

Cazul nu e singular, potrivit presei locale. În septembrie 2025, Diana Crețu, city managerul municipiului și un colaborator apropiat al primarului liberal Mario De Mezzo, a fost surprinsă utilizând logistica instituției pentru activități care nu au legătură cu fișa postului.

Conform imaginilor publicate pe pagina de Facebook „Antimafia de Olt”, administratorul public a fost văzut în zona „Steaua” din municipiu, la un cunoscut lanț de magazine, unde și-a efectuat cumpărăturile personale.

