Daniel Zamfir îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze: „Se agață de scaun mai mult decât ne-am fi putut imagina”

Senatorul Daniel Zamfir îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze din funcție, spunând că „se agață de scaun mai mult decât ne-am fi putut imagina”. De altfel, el susține că Partidul Social Democrat și-ar asuma guvernarea.

„Sigur, de ce nu? Dar această asumare va fi cu partide prooccidentale. Dacă intenția domniilor lor (PNL și USR-n.r.) și nu ascund că asta este, pentru că se vede în spațiul public foarte limpede, ei au genul de abordare domnule, ați făcut o majoritate cu AUR împotriva Guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea, ei bine, nu o să se întâmple așa. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece (…). Nu va exista nici o colaborare la guvernare cu AUR”, a spus Daniel Zamfir, arată Mediafax.

Întrebat dacă este neobișnuit ca Ilie Bolojan să negocieze cu partidul care i-a demis guvernul, senatorul PSD a susținut că liderul liberal încearcă să își păstreze funcția și a invocat existența unor voci din PNL care cer o dezbatere internă privind participarea partidului la guvernare.

„Bizar, nebizar, un lucru este limpede, domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-am fi putut imagina (…). Eu am văzut că mai sunt prim-vicepreședinți ai PNL care solicită o discuție mai amplă în partid în legătură cu participarea sau nu la guvernare”, a spus Daniel Zamfir.

„E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă primul-ministru, ne-o asumăm”

„Din zona PNL, a USR, aruncă în spațiul public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă, este demis. De ce nu pleacă din funcție, de ce nu-și dă demisia, să lase un prim-ministru interimar, de ce nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții?

E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă primul-ministru, ne-o asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dea primul-ministru, ne asumăm. Că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm (…). De ce nu? Dacă asta este soluția care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?

(…) Am spus o variantă ipotetică. Nu există nici o reticență a noastră de a merge mai departe, sigur, evident, fără Ilie Bolojan (…). Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate proeuropeană, sigur, fără AUR, nu vom face un Guvern cu AUR”, a mai spus Daniel Zamfir.

Sursă foto: Mediafax Foto