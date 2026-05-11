Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după ce a avut o discuţie cu liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament, că el militează pentru refacerea fostei coaliții de guvernare, fiindcă în acest moment este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă, poţi să faci ceva şi a menţionat că nu a vorbit de premier sau guvern tehnocrat.

„Nu am vorbit de premier tehnocrat, nu am vorbit de guvern tehnocrat. Dacă aş avea o soluţie magică, v-aş spune. Nu am o soluţie magică”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament, la finalul unor discuții cu Sorin Grindeanu.

„Refacerea coaliției este varianta dorită”

„Eu doresc refacerea coaliţiei, fiindcă, în acest moment, este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă de timp, poţi să faci ceva. Fiindcă eu, în acest moment, nu cred că vom găsi o formulă, sau e greu de găsit o formulă cu care poţi să mergi până în 2028. Am spus, dacă nu reuşim, atunci trebuie să mergem etapă din etapă”, a mai spus el.

Despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan, șeful UDMR a arătat că trebuie văzut, din punct de vedere constituţional.

„Nu vreau să mă bag eu în această discuţie, că nu e o discuţie politică, acum, haide să fim serioşi. E o discuţie din punct de vedere constituţional, şi asta trebuie văzut, dacă se poate, sau nu, că a fost dat acest guvern, dat jos cu 281 de voturi. A doua zi, de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc acelaşi guvern, sau acelaşi premier? Deci, din acest punct de vedere, există o problemă logică şi constituţională”, a precizat Kelemen Hunor.

Întrebat despre rolul președintelui Nicușor Dan în negocierile dintre partide, Kelemen Hunor a subliniat că șeful statului va avea un rol decisiv în desemnarea viitorului premier: „El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern, indiferent ce credem noi, ce spunem noi”.

Întrebat ce condiţii ar trebui îndeplinite ca partidele să stea la aceeaşi masă, liderul UDMR a explicat: „Fiecare trebuie să se simtă cât de cât confortabil, să nu se simtă umilit. Asta este, în acest moment, poate, cuvântul cel mai bun”.

El a exclus alegerile anticipate, arătând că „se poate, constituţional, dar nu crede că vom ajunge acolo”.

Kelemen Hunor: „Eu cred că vom reuşi să avem un guvern”

Despre scenariul ca șeful statului să dea posibilitatea PSD să facă un prim guvern, Kelemen Hunor a spus că este una din posibilităţi, fiind primul partid ca număr de mandate, în Parlament.

„Nu iau în calcul un guvern tehnocrat”, a mai precizat liderul UDMR.

Despre un guvern minoritar, cu Sorin Grindeanu premier, Kelemen Hunor a spus că, dacă Sorin Grindeanu va primi acest mandat, acesta va căuta să facă o astfel de majoritate. „Atunci putem discuta”, a adăugat el.

