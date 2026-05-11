Keir Starmer susține că Brexit-ul a sărăcit Marea Britanie și a provocat o creștere a migrației ilegale. Premierul insistă că nu va renunța la funcție

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, a afirmat, luni, în cadrul unui discurs, că rivalul său, Nigel Farage, liderul Partidului Reform UK, a promis că Brexit-ul va face țara mai puternică și mai bogată, că vor fi mai mulți bani pentru Serviciul Național de Sănătate (NHS) și că imigrația va scădea, dar „totul s-a dovedit a fi fals”.

„El nu își asumă nicio responsabilitate. Nu se întoarce acum în fața poporului spunând: «A fost un lucru bun, cu toții ați avut de câștigat»”.

„Va vorbi despre aproape orice altceva, în afară de consecințele singurei realizări pe care a adus-o țării, și anume Brexit-ul.

„Nu vrea să vorbească despre asta. Există un motiv pentru asta. Nu a ajutat oamenii muncitori. S-a dovedit că ceea ce a spus nu era adevărat.”

„De aceea nu vrea să vorbească despre asta acum. Dar noi trebuie să discutăm despre asta chiar acum, pentru că trebuie să găsim soluții pentru situația în care ne aflăm.

„Trebuie să asigurăm acestei țări o economie mai puternică și un sistem de apărare și securitate mai solid, având în vedere lumea în care trăim.”

„Și de aceea am spus ce am spus despre apropierea de Europa și despre faptul că acest guvern se definește prin reunificarea Europei și readucerea Marii Britanii în centrul acesteia.”

Starmer insistă că nu va renunța la funcția de prim-ministru

După discursul lui Keir Starmer, o jurnalistă de la The Guardian, l-a întreabat pe premierul britanic dacă va lupta pentru a-și păstra funcția în cazul în care un deputat laburist va lansa o cursă pentru conducerea partidului împotriva lui.

Keir Starmer a insistat că „nu va renunța” la funcția de prim-ministru. Acesta a explicat că nu consideră că Marea Britanie este de neguvernat.

37 de deputați îi cer lui Keir Starmer să demisioneze în urma „umilinței electorale“ la alegerile locale de săptămâna trecută

Partidul Laburist al lui Starmer a înregistrat cele mai grave pierderi de aleși suferite vreodată de un partid de guvernământ la alegerile locale din ultimii peste treizeci de ani, ceea ce a făcut ca un număr tot mai mare de parlamentari să ceară demiterea sa.

Conform unei analize realizate de Sky News, în prezent există peste 30 de deputați laburiști care îi cer în mod explicit lui Keir Starmer să demisioneze.

Luni, alți trei deputați laburiști au ieșit public pentru a-i cere premierului să demisioneze – numărul total ajungând astfel la 37. Ieri, Keir Starmer a promis că va continua la putere și a afirmat că guvernul său reprezintă un „proiect pe 10 ani”, în ciuda apelurilor la demisie.

