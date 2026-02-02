Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor

Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, ar fi transmis informații false despre preluarea administrării Cimitirului Strehareți, potrivit unei anchete publicate de Gazeta Nouă. Publicația susține că anunțul edilului ar fi avut rolul de a distrage atenția de la scandalul majorării taxelor și impozitelor locale.

Conform Gazeta Nouă, primarul a anunțat pe rețelele sociale că Primăria Slatina a preluat administrarea cimitirului, promisiune asumată în campania electorală. Mesajul a fost însoțit de un clip video cu angajați ai Primăriei și ai Poliției Locale prezenți la Cimitirul Strehareți.

Firma privată ar administra în continuare cimitirul

În realitate, susține sursa citată, administrarea Cimitirului Strehareți se află în continuare la firma Ecumenic Funerar SA. Reprezentanții societății ar fi organizat inclusiv înmormântări în zilele de sâmbătă și duminică, după acțiunea anunțată de primar.

Publicația mai arată că dosarul invocat de De Mezzo, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, nu este soluționat definitiv. Următorul termen de judecată este stabilit pentru 9 februarie 2026

Hotărârea Consiliului Local nu ar produce efecte

Potrivit Gazeta Nouă, hotărârea Consiliului Local Slatina privind rezilierea contractului de concesiune nu a primit avizul de legalitate al Prefecturii. În aceste condiții, documentul nu poate produce efecte juridice.

Chiar și în situația în care hotărârea ar primi un aviz, procedura legală ar presupune o executare prin instanță și intervenția unui executor judecătoresc, conform legislației în vigoare.

Gazeta Nouă relatează că, în baza hotărârii neavizate, primarul și mai mulți reprezentanți ai primăriei și Poliției Locale ar fi cerut administratorului cimitirului să părăsească locația și să predea documentele.

„Totul a fost o încercare de intimidare”

Unul dintre adminsitratorii firmei, Andrei Iliuță, a declarat pentru Gazeta Nouă că acțiunea primarului a fost „o încercare de întimidare” și că firma continuă să administreze legal cimitirul.

Potrivit acestuia, scopul scandalului ar fi fost deturnarea atenției publice de la creșterea taxelor și impozitelor locale. Reprezentantul firmei a mai spus că au fost depuse plângeri la poliție și la parchet, atât de societate, cât și de angajatul implicat în incident.

„A fost doar circ de Tiktok. Primarul a încercat să distragă atenţia de la taxele record pe care le-a impus în Slatina şi de la scandalul pe care l-a generat după ce a jingnit un atreprenor de bună-credinţă din oraş. E o golănie. A crezut că dacă face aşa ne intimidează şi plecăm”, a declarat Iliuţă.

