Prima pagină » Social » O adolescentă 17 ani a fost bătută și arsă pe mâini pentru se prostitua în Craiova. Poliția l-a arestat pe agresor

O adolescentă 17 ani a fost bătută și arsă pe mâini pentru se prostitua în Craiova. Poliția l-a arestat pe agresor

Ruxandra Radulescu
O adolescentă 17 ani a fost bătută și arsă pe mâini pentru se prostitua în Craiova. Poliția l-a arestat pe agresor
FOTO - Caracter ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O fată de 17 ani a fost exploatată sexual de un bărbat de 29 de ani, care a adăpostit-o în diverse locații din Craiova. Când tânăra refuza să se prostitueze, bărbatul o lovea cu corp dur sau o ardea cu un corp fierbinte pe mâini. Agresorul a fost arestat preventiv, transmite Mediafax.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Craiova au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 29 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Agresorul a folosit metoda „lover boy” pentru a o exploata pe adolescentă

Acesta i-a spus unei fete de 17 ani că o iubește, însă în realitate, din luna decembrie 2024, acesta a exploatat-o sexual.

Victima a fost adăpostită în diverse locații din Craiova și, până la finele lunii ianuarie 2025, a fost obligată la practicarea prostituţiei, inculpatul încasând sumele de bani obţinute.

„Probatoriul administrat a reliefat că persoana vătămată a fost supusă la multiple presiuni de natură psihică, precum și la acte de violență fizică. La examinarea medico-legală a reieșit că persoana vătămată minoră prezenta leziuni pe membrele superioare care s-au putut produce prin arsură cu corp fierbinte, precum si leziuni de violență pe membrele inferioare care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur, care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile, respectiv 5-6 zile de îngrijiri medicale”, transmite, luni, DIICOT.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus, în 8 mai 2026, arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
21:52
Ilie Bolojan o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat
INCIDENT Bărbat de 44 de ani, reținut de Poliția Capitalei după ce ar fi încercat să violeze o femeie de 77 de ani. Ce i-a furat din casă
17:09
Bărbat de 44 de ani, reținut de Poliția Capitalei după ce ar fi încercat să violeze o femeie de 77 de ani. Ce i-a furat din casă
DEZVĂLUIRI De unde a pornit scandalul în urma căruia George Copos amenință cu închiderea telecabinei de pe Tâmpa și a restaurantului Panoramic. Un USR-ist se află în spatele plângerii depuse împotriva omului de afaceri
13:29
De unde a pornit scandalul în urma căruia George Copos amenință cu închiderea telecabinei de pe Tâmpa și a restaurantului Panoramic. Un USR-ist se află în spatele plângerii depuse împotriva omului de afaceri
TOP Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
11:46
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:49
Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
EXCLUSIV Povestea lui Eduard Bogdan, balerinul de 12 ani care a fost admis la Academia Regală de Balet din Londra, după ce a uimit SUA
07:00
Povestea lui Eduard Bogdan, balerinul de 12 ani care a fost admis la Academia Regală de Balet din Londra, după ce a uimit SUA
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Cancan.ro
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce ar însemna o guvernare cu AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Click
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Descopera.ro
Ce îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi?
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
23:06
Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
22:49
Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
FLASH NEWS Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
22:49
Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
INTERVIU Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
22:48
Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”
POLITICĂ Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
22:44
Cotroceni dezminte că Nicușor Dan ar fi refuzat întâlnirea cu președintele finlandez Alexander Stubb
FLASH NEWS Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
22:09
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe