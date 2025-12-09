Prima pagină » Știri politice » Bolojan a prelungit faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență. OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris

09 dec. 2025, 20:28, Știri politice
UPDATE:

Guvernul Bolojan a aprobat prelungirea cu doi ani a explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră, până în 2027. Totodată, în comunicatul de presă al Guvernului se menționează și faptul că OMV Petrom renunță la procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris.

În iunie 2023, OMV Petrom a acționat în judecată statul român la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris (ICC), reclamând prevederi din legea offshore care impun limite în ceea ce privește comercializarea producției de gaze naturale din Marea Neagră.

În ciuda extinderii perioadei de explorare, titularii OMV Petrom și Romgaz susțin că proiectul avansează conform planului general, iar primele cantități de gaze sunt așteptate să intre în rețeaua națională începând cu anul 2027. Sunt estimate zăcăminte de cel puțin 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a zece ani de consum de gaze în România.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Premierul Ilie Bolojan urmează să aprobe prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Actul vizează extinderea cu doi ani a fazei actuale de explorare, fără modificarea duratei totale a concesiunii, valabilă până la 28 noiembrie 2045.

Decizia vine în contextul noilor descoperiri de gaze naturale în perimetrul Neptun Deep, unde titularii concesiunii – OMV Petrom S.A. şi Romgaz Black Sea Limited – au confirmat în 2023 existenţa a două zăcăminte comerciale, Domino şi Pelican Sud. Cele două structuri fac parte din proiectul Neptun Deep, situat în zona de ape adânci a Mării Negre, care a intrat deja în faza de dezvoltare şi implică investiţii majore în infrastructură subacvatică, foraj şi echipamente offshore.

În nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern se arată:

„Adoptarea prezentului proiect de hotărâre va conduce la modificarea acordului de concesiune, prin:

– prelungirea cu doi (2) ani a duratei fazei de explorare (până la 09.12.2025), fără afectarea duratei totale a concesiunii;

– actualizarea contravalorii săpării sondei de explorare de la 20 mn Eur la 0 mn Eur;

– preluarea prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilitatea fiscală;

– actualizarea cu modificările legislative intervenite pe parcursul derulării lui. ”

Avantajele extinderii

Potrivit Guvernului, avantajele prelungirii fazei de explorare ar fi: finalizarea studiilor post-foraj și maturizarea perspectivelor de foraj, pentru o evaluare mai sigură a potențialelor noi descoperiri; evitarea riscurilor operaționale prin derularea unei singure operațiuni de foraj simultan și protecția sănătății și siguranței personalului.

Proiectul va contribui indirect și la creşterea veniturilor bugetare prin extinderea bazei de impozitare şi dezvoltarea ofertei de servicii specializate din industria energetică românească.

Cele mai noi