Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele

Președintele Nicușor Dan a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele.

„Sunt două părți. Prima este că, chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care contează prețul cu care operează companiile. Discuția este că, dacă ai aceste resurse, înseamnă că din redevențe obții niște bani pe care îi direcționezi în bugetul național.

A doua jumătate a problemei este nivelul de taxare, pentru că, de fapt, aici este miza: cât sunt taxele, cât sunt accizele. Și aici ne întoarcem la cum echilibrăm un buget care are nevoie de bani pentru învățământ, bani pentru sănătate și, totodată, la eficiența companiilor de stat”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.