Președintele Nicușor Dan comentează crima copiilor din Cenei: „Prima este problema drogurilor”

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre cazul grav petrecut în localitatea Cenei, unde doi copii au fost uciși, și a spus că situația este una „absolut regretabilă”. Șeful statului a explicat că, deși cazul șochează opinia publică, România nu este un caz singular, iar astfel de episoade apar și în alte țări.

Nicușor Dan a identificat două probleme majore care, în opinia sa, stau la baza unor astfel de fapte: consumul de droguri și lipsa de contact între copii și părinți.

„Este ceva absolut regretabil, acum însă, dacă punem context, vedem că România nu e singulară, e un fenomen, sunt 2 probleme genereale: drogurile si înstrăinarea sau lipsa de apartenență la o comunitate sau lipsa de contact: parinti-copii.”

Președintele a subliniat că, la nivel statistic, nu există un fenomen extins al unor astfel de crime în rândul copiilor de această vârstă.

„Este un caz izolat la vârsta asta, nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă. Până la judecarea cazului, statul trebuie să ia acele măsuri provizorii, ca să fie siguri ca acest copil să nu afecteze alți oameni.”

