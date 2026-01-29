Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția

Președintele Nicușor Dan spune că procesul de numire a șefilor SRI și SIE trebuie finalizat și că discuțiile din spațiul public ar trebui să se oprească. El explică faptul că, într-o democrație, rolurile sunt clare.

Nicușor Dan afirmă că, înainte de propunerile oficiale, vor exista discuții politice, iar Parlamentul va avea ultimul cuvânt.

„În orice sistem democratic există un mecanism de echilibru al puterilor. Președintele propune, Parlamentul decide. Pentru fiecare dintre aceste etape au existat liste lungi și liste scurte. Eu voi propune, iar Parlamentul va aproba. Deci vom avea o discuție înainte.”

Președintele spune că apariția unor nume în spațiul public i-a afectat pe cei vizați.

„Legat de discuțiile din spațiul public, mulți dintre cei ale căror nume au apărut acolo nu sunt mulțumiți că acest lucru s-a întâmplat. Prietenii lor din politică au făcut ca numele lor să apară, iar asta le scade șansele.”

Nicușor Dan susține că șefii serviciilor de informații trebuie să fie oameni din afara partidelor.

„Cred că cel mai bine este ca șefii serviciilor să fie din afara partidelor. Trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt zone sensibile, cu maturitate umană și profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii. Partidele nu mi-au cerut nume, ci criterii.”

