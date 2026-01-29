Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan răspunde dacă vede varianta unui guvern fără PSD: „În matematică iei în considerare toate posibilitățile”

Bianca Dogaru
29 ian. 2026, 21:07, Actualitate
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre posibilitatea unui guvern fără PSD, în conextul tensiunilor din coaliția de guvernare. Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar. Șeful statului spune că, din punct de vedere teoretic, toate variantele trebuie luate în calcul. 

„E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci merge înainte coaliția asta. Există o dorință de plecare a premierului Bolojan, se și verbalizează. Bolojan a făcut studii de matematică. Dacă cineva te întreabă dacă e posibil, e posbil. În matematică iei în considerare toate posibilitățile. Răspunsul e unul teoretic. Pe chestiuni punctuale, am mai mediat între liderii coaliției.”

În ultimele zile, în interiorul coaliției au apărut tensiuni legate de prioritățile guvernului. Bolojan susține reforma administrației publice, inclusiv reducerea aparatului birocratic, în timp ce ceilalți lideri pun accent pe un pachet de măsuri pentru stimularea creșterii economice.

Ilie Bolojan a vorbit zilele trecute despre varianta unui guvern minoritar. Premierul i-a acuzat pe social-democrați că nu au respectat protocolul şi programul de guvernare.

