Pe 10 octombrie, UDMR organizează cel de-al XVII-lea congres, în incinta Wild Hills din Juc-Herghelie, județul Cluj. Evenimentul are loc o dată la noi și se axează, în principal, pe crearea unei strategii de partid viitoare, raportate la situația politico-economică.

Evenimentul va debuta cu discursuri ale liderilor de partid și din partidele aflate în coaliția de guvernare, de la ora 11.00 și până la 12.30.

În cadrul acestuia, vor fi trasate și liniile directoare ale formațiunii politice, pentru următorii ani.

Printre invitați, alături de liderii partidelor de coaliție, se numără și președintele Nicușor Dan, premierul Ungariei-Viktor Orbán, precum și o delegație a primarilor UDMR din Covansa, compusă din 84 de persoane.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce se întâmplă după ce partidele ajung la o înțelegere pe negocierile politice și măsurile fiscale. Procedura de ÎNVESTIRE a noului Guvern

Kelemen Hunor: „Nu mă pricep să fac o legătură între gaura din buget și organul genital al premierului”