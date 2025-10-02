Prima pagină » Actualitate » Kelemen Hunor: „Nu mă pricep să fac o legătură între gaura din buget și organul genital al premierului”

Kelemen Hunor: „Nu mă pricep să fac o legătură între gaura din buget și organul genital al premierului”

Ruxandra Radulescu
02 oct. 2025, 20:25, Actualitate
Kelemen Hunor:

Liderul UDMR Kelemen Hunor a comentat, într-o tentă ironică, scandalul„durerii în organul genital” dintre Marcel Boloș și Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor a vorbit despre presupusul schimb de replici pe tema deficitului bugetar dintre fostul ministru al Economiei, Marcel Boloș, și premierul, de la acea vreme, Marcel Ciolacu. Potrivit lui Boloș, prim-ministrul ar fi declarat că „îl doare în organul genital” de gaura din buget.

Întrebat cu privire la acest incident, Kelemen Hunor a ironizat situația:

„Nu mă pricep să fac o legătură directă sau indirectă…nu sunt calificat…între gaura din buget și organul genital al premierului, nu sunt calificat în așa ceva. Nu știu dacă a fost o astfel de discuție. Gaura e mare, restul nu știm”, a declarat Kelemen Hunor la Europa FM.

Președintele UDMR a precizat că, de-a lungul carierei sale politice, nu a asistat la o discuție de acest gen între Ciolacu și Boloș. De asemenea, a refuzat să intre în speculații și a precizat că nu există dovezi publice clare despre schimbul de replici invocat.

„Orice om când vorbește mai folosește cuvinte care public nu le folosim, se mai întâmplă și în politică. De când sunt în politică pot să spun că am văzut aproape tot, dar eu nu am asistat la nicio discuție între Boloș și Ciolacu de acest gen. Nu știu dacă ăsta a fost răspunsul, nu am fost acolo. Eu în speculații….și dovezi n-am văzut. Unul spune așa, altul că nu a făcut. Ei știu, ei au fost acolo, ei au făcut acest dezastru bugetar”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Mi-a spus că îl doare în organul genital”

Marcel Boloș, fostul ministru de Finanțe, a relatat, în urmă cu aproximativ o lună, că l-a anunțat pe Marcel Ciolacu, fostul premier, de cel puțin șase ori despre faptul că „deficitul bugetar se duce în cap”. Acesta mai adaugă că a primit un răspuns halucinant din partea fostului prim-ministru: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

