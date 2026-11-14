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Distincție pentru România. Zona urbană care a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. Ce tradiții au impresionat juriul

Distincție pentru România. Zona urbană care a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. Ce tradiții au impresionat juriul
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Un oraș românesc a fost desemnat drept destinație europeană de Crăciun în 2027. Baia Mare a câștigat titlul de „Oraș European al Crăciunului 2027”, orașul fiind votat de juriul competiției internaționale European Capital of Christmas. Titlul recompensează promovarea tradițiilor și valorilor Crăciunului, iar orașul va pregăti un program special de evenimente pentru sărbătorile de iarnă de anul viitor.

Baia Mare, supranumit „Orașul Castanelor”, a câștigat aprecierea juriului cu un proiect care promovează colindele și tradițiile maramureșene. Programul include evenimente culturale, activități pentru copii și decoruri de sărbătoare.

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Distincție pentru România. Zona urbană care a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. Ce tradiții au impresionat juriul

Distincție pentru România. Zona urbană care a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. Ce tradiții au impresionat juriul

„În nordul României, la poarta Maramureșului, Baia Mare transformă colindul în simbolul său distinctiv”, potrivit European Capital of Christmas.

Titlul de Capitală Europeană a Crăciunului 2027 a fost câștigat de Basel, Elveția, iar cel de Sat European al Crăciunului a revenit orașului Omiš, Croația. Anunțul a fost făcut marți, alături de premiul acordat municipiului Baia Mare.

Ce a impresionat juriul?

Programul festiv se va desfășura între 26 noiembrie 2027 și 10 ianuarie 2028 și va include spectacole, târguri și activități pentru copii. Colindele și tradițiile maramureșene vor ocupa un loc central, prin participarea grupurilor din satele regiunii.

Juriul a apreciat diversitatea culturală a municipiului și conviețuirea mai multor comunități etnice. Proiectul Primăriei, descris drept „o operă a inimii”, își propune să aducă întreaga comunitate împreună prin evenimente dedicate Crăciunului.

Piața Libertății va fi centrul principal al evenimentelor, iar Parcul Mara va găzdui târgul caritabil. Un trenuleț festiv va lega cele 2 zone. Programul va include și 2 patinoare, un traseu al luminilor și spectacole cu tradiții de iarnă la Muzeul Satului. Alte piețe vor fi decorate cu instalații realizate de artiști locali. Copiii vor fi însoțiți de 2 mascote, un urs albastru și unul roșu, inspirate de culorile orașului. Baia Mare are experiență în organizarea evenimentelor de Crăciun, după ce în 2014 și 2015 a avut cei mai înalți brazi din România, de 32 și 40 de metri.

Când are loc ceremonia de premiere?

Ceremonia de premiere va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Mănăstirea Pedralbes din Barcelona. Competiția are 3 categorii, stabilite în funcție de numărul de locuitori. Juriul a fost condus de fostul comisar european Danuta Hübner și a inclus experți din domeniul culturii și administrației publice.

Fuentes de Oñoro, din Spania, și Vilar Formoso, din Portugalia, au primit o mențiune specială pentru organizarea unui Crăciun comun, la granița dintre cele 2 țări. Un brad de 15 metri marchează frontiera, iar târgul și parada celor Trei Magi se desfășoară în ambele localități.

Ce au în plan autoritățile băimărene

Baia Mare face parte din rețeaua Eurocities din 2025, alături de peste 200 de orașe europene. Autoritățile iau în calcul organizarea unei conferințe despre tradițiile Crăciunului european la Castelul Pocol, cu participarea reprezentanților orașelor membre.

Ce spune primarul Municipiului Baia Mare

„Dincolo de titlul în sine, această distincție ne oferă dreptul de a utiliza oficial titulatura și identitatea vizuală „European City of Christmas 2027”, dar și o importantă oportunitate de promovare internațională. Baia Mare va fi prezentată în rețeaua europeană a orașelor câștigătoare, alături de Basel și Omiš, iar noi vom putea valorifica această recunoaștere pentru a atrage turiști, pentru a susține afacerile locale și pentru a face și mai cunoscute tradițiile și frumusețea Maramureșului publicului internațional.

La baza candidaturii noastre a stat un proiect care pune în valoare identitatea noastră locală și tradițiile Maramureșului, dar care privește în același timp spre viitor”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare.

Sursă foto: Shutterstock / imagini care au rol ilustrativ

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