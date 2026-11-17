Fostul președinte, Traian Băsescu, a făcut o primă evaluare a Guvernului condus de Luca Niculescu și susține că, deși Executivul nu a comis greșeli până în prezent, nici nu a luat măsuri concrete.

Într-o emisiune de la TVR 1, Băsescu a fost întrebat care este evaluarea sa de etapă a guvernării Luca Niculescu – PSD. Băsescu a fost de părere că, până în prezent, oficialii nu au făcut greșeli, dar și că progresele se pot vedea abia în perioada următoare.

”Cel puțin, până în prezent, n-au făcut greșeli. Dar e adevărat că nici n-au făcut nimic. Adică au vorbit, au evaluat situații.Vom vedea în perioada următoare măsura în care acționează în direcția restructurării economiei românești și a aparatului de stat”, a declarat fostul președinte.

De asemenea, fostul șef de stat a fost întrebat cine are mai multă influență, premierul Luca Niculescu sau liderul social-democraților. ”Puterea o deține PSD-ul pentru că e partid la guvernare și e partidul cel mai mare. Are șapte miniștri. Premierul trebuie să discute, să negocieze cu ei ce vrea, ca de altfel și președintele”, a precizat Traian Băsescu.

”Există un parteneriat între președinte și guvern”

Întrebat dacă l-ar vedea pe Nicușor Dan într-un parteneriat cu PSD, fostul președinte a declarat că există un parteneriat între actualul președinte și guvern.

”Este clar că există un parteneriat între președinte și guvern. Nu spun că și între președinte și PSD, dar cu guvernul este clar un parteneriat. A sprijinit instalarea acestui guvern și sper că îi va sprijini și în activitatea curentă ca să putem trece peste pragul acesta extrem de dificil”, a declarat fostul șef de stat.

Referitor la fostul conflict între Bolojan și Nicușor Dan, Traian Băsescu a precizat că a pornit de la ”povestea TVA-ului pentru care președintele a semnat în campanie că nu se va mări și primul lucru pe care l-a făcut Bolojan a fost să mărească TVA-ul”, a fost de părere Traian Băsescu.

Analizând actualul guvern, Băsescu a mai adăugat: ”Evident că nu suntem într-o situație de conflict, cum a fost între Bolojan și președinte”.