Prețurile din piețe lovesc în Postul Paștelui. Cât a ajuns să coste un kilogram de urzici direct de la producători

Postul Paștelui devine tot mai greu de ținut pentru mulți români, nu din motive de voință, ci din cauza prețurilor. Verdețurile de sezon, baza alimentației de post, au ajuns să coste cât produse considerate cândva de lux, iar cumpărătorii spun că sunt nevoiți să facă sacrificii.

60 de lei un kilogram de urzici

După lunile de iarnă, piețele ar trebui să fie locul unde românii revin la alimentație proaspătă. În realitate, șocul vine direct de la tarabă. Urzicile, simbol al primăverii, au ajuns să coste chiar și 60 de lei kilogramul, un preț care le scoate din coșul multor familii.

Producătorii văd zilnic această schimbare în comportamentul clienților:

„Sunt bunicuţe, pensionari, mai vin, îşi mai drămuiesc bănuţii şi mai vin, mai cumpără un spanac, o ceapă verde, un pătrunjel”, spune un producător, conform Observator News.

Nu doar urzicile au prețuri ridicate. Majoritatea legumelor de bază din post au devenit mai greu accesibile.

„În special legumele, ceapă, roșii, ardei, vinete, ridichi, scumpe, dar mergem înainte”, spun oamenii.

În fața scumpirilor, soluțiile sunt cele clasice. Proviziile din toamnă devin esențiale.

„Avem și în cămară, toate felurile, borcane cu zacuscă, cu zarzavaturi”, spun oamenii, potrivit sursei menționată mai sus.

Pentru cei fără timp sau inspirație, restaurantele oferă meniuri de post gata preparate, o variantă tot mai folosită în marile orașe.

Avertismentul medicilor: postul ținut greșit slăbește organismul

Dincolo de costuri, apare o problemă mai serioasă: dezechilibrul alimentar.

„Organismul se va simți foarte slăbit. Energia nervoasă de asemenea scade foarte mult. Astenia de primăvară se combină și ea cu aceste lipsuri de proteine în special”, explică dr. Irina Badrajan, medic de familie.

Specialiștii spun clar: postul nu înseamnă doar eliminarea cărnii, ci și înlocuirea corectă a nutrienților.

„Recomand combinația dintre leguminoase și cereale integrale, dintre leguminoase și nuci și semințe sau dintre produse de panificație integrale și nuci, semințe sau derivatele din acestea”, spune Daniela Bălănucă, nutriționist dietetician.

În același timp, există și beneficii reale:

„Beneficiile unei alimentații de post sunt nenumărate, printre care reducerea inflamației, îmbunătățirea profilului glicemic, chiar și o scădere în greutate moderată”, adaugă Daniela Bălănucă.

În Postul Paștelui, dezlegările la pește sunt puține: pe 25 martie, de Buna Vestire, și în Duminica Floriilor.

Recomandarea autorului: