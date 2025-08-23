Prima pagină » Actualitate » Prima factură pe care a primit-o o româncă, după ce a expirat plafonarea: „Este mult mai mare”

23 aug. 2025, 09:34, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Au venit facturile la electricitate după eliminarea plafonării. Facturile au venit calculate la TVA 21%, nu la 19%, cât era în luna iulie. Clienții sunt însă revoltați, ba chiar ministrul Energiei a cerut clarificări. Cei de la Finanțe susțin însă că TVA-ul se aplică în funcție de data plății prevăzute în contract, și nu de perioada consumului.

Tocmai am primit-o dimineaţă. Azi noapte probabil. Şi este mult mai mare”, a spus românca, potrivit Observatornews.ro.

Dar în aceeași situație sunt milioane de români. Facturile la energie electrică au explodat după eliminarea plafonării. De la 68 de bani pe kWh, prețul s-a dublat, poate chiar s-a triplat.

Preţul final e 1,52. Aşa scrie aici. Eu, de regulă, plăteam 35, până în 60 maxim. Şi acum am 140 aproape„, spune Luminiţa Petcu, potrivit sursei citate.

Furnizorii de energie au trimis deja mare parte din facturi, iar conculuzia este că toată lumea plătește mai mult. Cel mai mic tarif este de puțin peste 1 leu, dar prețurile ajung și la peste 2 lei pe kWh. Doar că, totodată, și TVA-ul s-a mărit în avans.

Astfel că, facturile au fost umflate și de TVA-ul majorat. De la data de 1 august, cota de TVA pentru energie electrică a crescut de la 19 la 21%. Chiar dacă la facturile care au venit acum vorbim de consumul pentru luna iulie, furnizorii au facturat deja cu TVA-ul de 21%.

„O să cer ANRE îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie plătească mai mult decât au consumat„, a precizat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Dar ministrul de Finanțe susține că facturile sunt corecte și că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Iar cine nu e mulțumit de cât plătește poate să treacă la alt furnizor:

Trebuie să găsească care este cel mai avantajos preţ pentru ei, în zona în care locuiesc. Schimbarea de furnizor poate fi făcută fără niciun fel de piedică din partea furnizorului actual”, spune Mihnea Cătuţi, expert în energie, potrivit sursei citate.

Ministerul Energiei promite măsuri ce vor duce la scăderea facturilor.

Deblocarea proiectelor mari de investiţii. Digitalizarea contoarelor şi o platformă care să-i ajute pe oameni să-şi dea seama când curentul este foarte scump, şi atunci când energia e ieftină. reducem creşterea artificială a preţului, achiziţii făcute foarte clar de marii furnizori„, a precizat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Toate aceste măsuri ar trebui să reducă tarifele cu 25%, au estimat autoritățile.

