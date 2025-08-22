Au început să vină primele facturi la energie electrică, după scumpiri. Românii au de plătit DUBLU

Românii au început să primească în aceste zile facturile la energie electrică pentru luna iulie, primele de după liberalizarea pieței. În cele mai multe cazuri, sumele sunt mai mult decât duble față de lunile anterioare, în funcție de consum, iar în regiunile afectate de caniculă facturile sunt și mai mari, pe fondul utilizării aparatelor de aer condiționat. La acestea se adaugă și aplicarea TVA majorat de 21%, pentru facturile emise după 1 august.

Un exemplu vine din Brașov, unde Răzvan, client Electrica Furnizare, spune că a primit o factură de 135 de lei pentru iulie, față de 61 de lei în iunie, deși nu a folosit aer condiționat și consumul său a rămas aproape identic, în jur de 90 kWh.

Un alt consumator din același oraș, are de plătit 335 de lei pentru 212 kWh, mai mult decât factura anterioară de 186 de lei pentru 233 kWh.

În București, unde temperaturile ridicate au dus la un consum crescut, Andreea a primit o factură de 378 de lei pentru 250 kWh de la Electrica Furnizare, în timp ce Alina va plăti peste 230 de lei la PPC Energie, aproape dublu față de luna iunie. Chiar și clienții Hidroelectrica resimt scumpirile.

Furnizorii au explicat că, deși consumul s-a realizat în iulie, facturile sunt emise în august și includ TVA-ul de 21%.

„Factura pentru consumul aferent lunii iulie 2025 se va emite în perioada următoare, pentru care se aplica TVA-ul de 21%, conform reglementărilor fiscale în vigoare”, au explicat reprezentanții PPC Energie, pe Facebook.

În plus, unele facturi pe iulie includ și regularizarea consumului pentru prima jumătate a anului, ceea ce duce la solduri și mai mari și la confuzie între consumatori.

Pe facturile din luna august apare pentru prima dată un cod de bare destinat consumatorilor vulnerabili. Aceștia vor beneficia de un voucher lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la oficiile poștale, unde codul de bare va fi scanat. Pentru ceilalți consumatori, acest cod nu este activ.

Facturile sunt emise treptat, în funcție de furnizori și de zona de distribuție. La 1 iulie 2025, piața de energie electrică a fost complet liberalizată, iar prețurile nu mai sunt plafonate în funcție de consum, ci depind exclusiv de contractele semnate cu furnizorii.

0,68 lei pentru un consum mai mic de 100 kWh/ lună

0,80 lei pentru un consum între 100 și 300 kWh/lună

1,30 lei pentru un consum de peste 300 kWh/lună.

